Vikings, finale amaro. La Modula sorride

Ancora una sconfitta nel finale per i Vikings Rubiera (1), fanalino di coda della Serie A Gold maschile. I rosso-blu chiudono avanti il primo tempo a Merano (10), seconda forza del torneo, per poi piegarsi all’allungo degli altoatesini nel finale, trascinati da Fadanelli che firma il definitivo 26-22. Tra i reggiani i più prolifici sono De La Santa e Naghavialhosseini, con 8 e 6 centri.

"Siamo una squadra con un’anima, lottiamo e cresciamo in difesa, ma poi quando conta commettiamo un paio di banalità che paghiamo a caro prezzo" spiega il tecnico Fusina.

In Serie A1 femminile sconfitta esterna per la Casalgrande Padana (4), che cade 29-21 nella trasferta laziale di Pontinia (8): le ragazze di Agazzani sono in testa a metà della prima frazione, poi calano alla distanza e non riescono a sfruttare le 8 reti di Furlanetto, ex di turno.

In Serie A Bronze maschile debutto ok per la Modula Casalgrande (3), che supera 27-22 al PalaKeope la resistenza di Follonica (0) grazie all’ottima prova di capitan Lamberti (11 reti per lui alla fine); non c’è gloria, invece, per i Marconi Jumpers (0) a Modena (2), dove i padroni di casa vincono 39-34 nonostante i 9 gol di Manini. In A2 femminile le già citate Marconi Jumpers (0) perdono nettamente in casa con Leno (2), che torna a casa con un rotondo 36-19.