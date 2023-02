Vikings, giustizia è fatta Annullata la penalizzazione

Giustizia è fatta. Il mese di febbraio si apre con una buona notizia per i Vikings Rubiera (Serie A Gold maschile), che hanno visto accolto dalla prima sezione del Collegio di Garanzia del Coni il proprio ricorso, vedendosi quindi annullare la penalizzazione di 5 punti in classifica, la sanzione di 5mila euro e la sconfitta a tavolino contro l’Albatro Siracusa.

La storia è ormai nota a tutti, ma è bene ricordarla: a metà novembre i rosso-blu di coach Galluccio sono di scena a Siracusa, ma la condensa rende il campo impraticabile. Dopo una serie di ruzzoloni infinita, il vice presidente Bartoli decide di ritirare la squadra dal campo nel corso del secondo tempo, per evitare infortuni e salvaguardare l’incolumità dei suoi, ipotizzando una semplice sanzione. Non sa, però, che nel frattempo il regolamento è cambiato e il provvedimento del Giudice Sportivo è una vera e propria mazzata, perché esclude Rubiera dal campionato, retrocedendola al piano inferiore e comminandole, oltre a 10mila euro di multa, 9 punti di penalizzazione da scontare nel campionato successivo; la Corte d’Appello Federale, cui la società si rivolge per il primo ricorso, ha a disposizione il video come prova documentale e ascolta gli arbitri, che di fatto confermano l’errore nella decisione forzata di mandare avanti al partita: ad inizio dicembre, quindi, riammette il club al campionato con 5 punti di penalizzazione e sancendo la sconfitta a tavolino nella partita in oggetto e la riduzione della multa.

La nuova classifica. Il provvedimento del Collegio di Garanzia del Coni permette ai Vikings di recuperare due posizioni in classifica, scavalcando Campus Italia e Carpi, posizionandosi in 11ª piazza a -4 dalla salvezza diretta: dopo la sosta per la Coppa Italia, prevista per questo week end, Benci e compagni torneranno in campo a caccia dell’impresa, considerando anche che dovranno rigiocare il match di Siracusa contro quella che ora diventa il riferimento per evitare i playout.

Questa la nuova graduatoria: Brixen 33, Merano 28, Fasano e Conversano 27, Pressano 23, Sassari e Cassano Magnago 21, Bozen 20, Albatro Siracusa 13, Fondi 12, Vikings Rubiera 9, Carpi 7, Campus Italia 5, Romagna 2.

d.r.