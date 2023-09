Vikings Rubiera a caccia del primo hurrà. Al PalaBursi contro Sassari si può fare

Vikings Rubiera (1) a caccia della prima vittoria stagionale. Al PalaBursi, nella quarta giornata di Serie A Gold maschile, arriva alle 18 la Raimond Sassari (2), reduce da due stop di fila che le hanno fatto perdere contatto dalle prime della classe: al cospetto di una squadra costruita per stazionare nei piani alti della graduatoria, i rossoblu vogliono provare a sfruttare al meglio il fattore campo per muovere la graduatoria, lanciando un segnale alle rivali per la corsa salvezza.

Ferma la A1 femminile, che riprenderà dopo la metà di ottobre, a Casalgrande va in scena domani il Memorial Camponesco, riservato alla categoria Under 15 nel ricordo dello storico dirigente ceramico scomparso nel 2016: nel torneo maschile si sfideranno i padroni di casa, Rubiera, Ferrara United e Prato; in quello femminile, invece, si affronteranno Ariosto Ferrara, Tushe Prato, Romagna e la già citata Casalgrande Padana.