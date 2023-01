Vikings sconfitti Preso il pivot Dall’Aglio

Inizia con una sconfitta il 2023 dei Vikings Rubiera (4). Nel recupero valido per l’ultima giornata di andata di Serie A Gold maschile, la formazione rosso-blu cade 33-24 al PalaTacca di Cassano Magnago (15), con i padroni di casa che con autorità blindano l’ottavo posto in graduatoria e il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Ancora una volta il team rubierese ha mostrato le proprie difficoltà lontano dal PalaBursi e la sconfitta rimediata sul campo lombardo impedisce a Benci e compagni di accorciare le distanze rispetto alla salvezza diretta, distante ancora 9 lunghezze, in attesa di novità anche dal punto di vista giudiziario, visto che è in atto l’iter per riottenere tutti o in parte i 5 punti di penalizzazione ricevuti dopo i noti fatti di Siracusa. Senza di quelli i playout (non sono previste retrocessioni dirette, ma spareggi per le ultime 4 della classifica con l’eccezione del Campus Italia, formazione federale) sembrano oggi una realtà, visto che i Vikings stazionano al penultimo posto.

Nuovo arrivo. Nel frattempo, per andare a caccia della salvezza, la società rosso-blu ha tesserato Andrea Dall’Aglio. Si tratta di un pivot classe 1992 che ha vestito in passato l’azzurro delle nazionali giovanili, arrivando due volte alle semifinali scudetto con il Romagna Imola prima di trasferirsi a Fondi e da lì al Molteno. La scorsa stagione è tornato al Romagna con cui ha subito conquistato la promozione in A: interrotto il rapporto col sodalizio bolognese si allenava da un paio di mesi coi Vikings. "Col suo inserimento ci andiamo a rinforzare nel ruolo di pivot – commenta il tecnico Luca Galluccio – il giocatore è già inserito in gruppo e potrà scendere in campo non appena espletate le pratiche per il tesseramento".