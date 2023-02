Vincere a Pesaro per dare gas alle speranze

di Gabriele Gallo

Del senno di poi, è noto, sono piene le fosse. Ma sarebbe bastato, in quel di Brindisi sette giorni fa, giocare un ultimo quarto con più attenzione difensiva e maggiore lucidità in attacco, all’altezza dei tre precedenti, per espugnare il campo salentino e presentarsi senza troppe scimmie sulle spalle all’odierna trasferta di Pesaro. E invece è andata come è andata, e l’Unahotels fanalino di coda, e con sempre meno tempo a disposizione per raggiungere la salvezza, arriva nella località adriatica conscia che l’obiettivo minimo di centrare almeno un successo prima della sosta del torneo, se non si raggiunge questa sera dovrà poi essere conquistato nel big-match casalingo di domenica prossima contro la capolista Virtus Bologna.

La Carpegna Prosciutto oltre a una posizione di classifica per certi versi sorprendente (i marchigiani sono quarti) ha mostrato più volte che, quando è in serata, può battere chiunque.

A fronte di un potenziale offensivo di primissima qualità (la Vuelle vanta il secondo miglior attacco della Serie A con 87.4 punti di media segnati tra le mura amiche) aggiunge notevole solidità e le magie tattiche di una vecchia volpe della panchina come Jasmin Repesa.

Infine oggi ritrova uno dei suoi atleti più esperti: Juan Carlos Delfino (foto). Che a 40 anni magari non potrà garantire un lungo minutaggio, ma di sicuro farà valere il suo carisma. Per contro l’Unahotels targata Sakota le armi per tentare il blitz le ha: in particolare se riuscirà a coinvolgere al meglio tutte le sue punte offensive, a partire dal fuoriclasse lituano Olisevicius il quale, per inciso, fu protagonista del successo dell’anno scorso sul campo pesarese: con la sua "bomba" all’ultimo secondo da distanza siderale. Inoltre la Carpegna produce molto in attacco, ma in retroguardia soffre le sue pene, incassando più di 84 punti per gara sul suo parquet. Chiaro che la Pallacanestro Reggiana, la quale lontano dal PalaBigi non va oltre 71 punti di media, dovrà incrementare i suoi dividendi offensivi; e l’aiuterà ad aumentare le sue possibilità di prevalere anche mantenere una percentuale al tiro da 3 superiore al 30%, come avvenuto nelle recenti vittorie con Trento, Milano e, prima, la stessa Pesaro: demolita al PalaBigi giusto a fine dicembre, ma che in quel momento era in affanno e con un paio di assenze importanti. Stasera sarà sicuramente una storia diversa, ma in casa reggiana ci si augura, e le potenzialità ci sono, identico esito.