"Vinciamo noi, finirà 2-1 Voglio Vecchi con la sciarpa In politica sono un attaccante"

di Andrea Ligabue

Sindaco Enzo Lattuca, ha già la sciarpa al collo?

"Voi scherzate... ma in famiglia siamo qui che ci prepariamo. Magliette, sciarpe... io, mia moglie Giorgia, che andava in curva, e i nostri bimbi Tommaso e Pietro siamo grandi tifosi del Cesena. E’ da tempo che il 20 febbraio è cerchiato sul calendario".

Bene, siamo già in clima derby. E se partissimo dal finale?

"Sono pronto".

Chi vince?

"Il Cesena, sicuro. Finisce 2-1".

Idee chiarissime.

"Aggiungo che una rete la realizzerà Stiven Shpendi, un vero talento: ha il senso del gol alla Pippo Inzaghi. Non si vede per tutta la partita, poi ’zac’, la butta dentro. Arriverà presto in Serie A".

A questo punto intervista finita.

"Ma no (ride, ndr), bisogna parlare di questo derby, che dal punto di vista coreografico e dell’entusiasmo vale la A. Come qualità tecniche è invece una partita di Serie B. Insomma, con la terza serie non c’entra nulla".

Si capisce che di calcio ne mastica.

"Nel poco tempo libero che ho guardo le partite in tv. Sono un appassionato, ma non mi definisco un intenditore".

Ha giocato?

"Due-tre campionati da ragazzino, come difensore centrale. Ruolo imposto dalle mie caratteristiche: alto di statura, buon fisico, ma scarsa tecnica".

Come politico ci sembra invece un attaccante.

"Sono partito come difensore, adesso sì, mi definirei una punta".

E il suo collega di Reggio, Luca Vecchi?

"Un centrocampista dai piedi buoni. Molto apprezzato dai sindaci, una persona riflessiva, mai spigoloso".

Un democristiano...

"Diciamo che non è uno sprinter o un saltatore con l’asta (sorride, ndr)".

Anche lui sarà allo stadio. Conoscendolo, però, senza sciarpa granata.

"Ma ditegli di metterla, lo voglio con la sciarpa! Sarà una festa, ci saranno 16mila spettatori. Vedremo la partita uno vicino all’altro".

Veramente Vecchi ha detto che si siederà con i dirigenti granata: è proprio clima da derby.

"Beh, in tribuna siamo tutti lì...".

Sempre Vecchi ha detto che ama la piadina, ma i cappelletti vincono sempre.

"Ah beh, allora mi impunto (ride, ndr). La piadina non c’entra nulla. Dal punto di vista culinario questo è il derby dei cappelletti. A Cesena è un piatto importantissimo: al pranzo di Natale sono rigorosamente in tavola. Ma nel nostro ripieno c’è solo formaggio. Con anche il Parmigiano Reggiano, s’intende. Cosa è meglio? Quelli che ho appena mangiato da mia mamma".

Torniamo al calcio. Domanda classica: chi toglierebbe domani alla Reggiana?

"Lanini se non gioca è meglio".

Basta?

"Cigarini. Se spegni la luce in una squadra, sono guai. Il Cesena quando è sceso in campo senza De Rose ha fatto fatica".

I punti di forza dei bianconeri oltre a Shpendi?

"La spina dorsale: Prestia-De Rose-Corazza".

Se la Reggiana non perde, il campionato è chiuso.

"Calma, perché? Col pari c’è ancora speranza, le gare da giocare sono tante. Se perdiamo invece penso sia chiusa. Se facciamo tre punti, restiamo dietro, ma cambia l’inerzia del torneo: la Reggiana rivedrebbe gli incubi della scorsa stagione, il Cesena volerebbe sulle ali dell’entusiasmo".

Lei si è schierato con Bonaccini: è più facile che sia eletto segretario del Pd o il Cesena vinca il derby?

Lungo silenzio. "Che Stefano trionfi al congresso".