Viola è velocissima . È record regionale

Tra la chiusura della stagione 2023 e l’apertura del 2024 si è svolta a Modena "La velocisssima di Natale" (proprio scritta con tre esse per… aumentarne la velocità), gara indoor giovanile su brevi distanze.

Viola Canovi della Corradini ha corso i 60 in 7’’64 in batteria, stabilendo il nuovo primato regionale cadetto. Viola chiuderà la stagione il 17 a Parma, una stagione che l’ha vista migliorare vari record regionali cadette: salto in lungo (anche record provinciale assoluto), 60m, 150m e 200m indoor, 80m e 150m all’aperto. Dal mese di gennaio entrerà nella categoria allieve, per cui questi sono gli ultimi fuochi da cadetta. A Modena, Elettra Maccari vince tra le ragazze in 8’’51, terza Mariastella Pizzarelli in 8’’62: tra i cadetti, terzo Gabriele Di Lembo in 7’’58.

Alla Maratona di Valencia, ottimo risultato per Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio che ha chiuso la tradizionale distanza di km 42,195 in 2h28’33’’.

Quinto posto di Chiara Vitale nella Conegliano-Valdobbiadene-Prosecco Marathon, su percorso collinare con d+ 610m; la runner Atletica Reggio ha chiuso in 3h36’39’’. Atletica Reggio promuove una serata di sensibilizzazione e di riflessione sul tema della violenza contro le donne. L’appuntamento è per venerdì 15 alle 20,30 a Reggio, presso la Casa del Dono Avis di via Muzio Clementi 2A.

c.l.