Vitali, buone notizie: si sta allenando col preparatore

Arrivano buone notizie in merito alla salute di Michele Vitali. L’esterno biancorosso, superato il periodo di convalescenza post intervento di ablazione in radiofrequenza per risolvere una tachicardia parossistica sopraventricolare, sta riprendendo gradualmente ad allenarsi. In questi giorni con il preparatore atletico per riacquistare tono fisico dopo una settimana di assoluto riposo, poi, con il placet dello staff medico tornerà sul parquet, sempre un passo alla volta. L’obiettivo è riaverlo a disposizione per il fondamentale scontro salvezza, a Verona, del 5 marzo contro la Tezenis dell’ex direttore sportivo degli anni d’oro reggiani, Alessandro Frosini.