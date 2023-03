Vitali in campo a Verona? Michele potrebbe farcela

di Francesco Pioppi

Michele Vitali oggi ritornerà in gruppo e riprenderà l’attività agonistica ‘vera e propria’, a 15 giorni di distanza dal piccolo intervento cardiaco. Ieri la guardia-ala bolognese ha svolto un allenamento individuale al mattino e poi nel pomeriggio ha fatto ‘differenziato’ assieme al preparatore atletico, prima di assistere a bordo campo alla sessione diretta da coach Sakota. I prossimi due-tre giorni saranno fondamentali per capire se il giocatore potrà essere effettivamente arruolabile per l’importantissima trasferta a Verona, ma i primi segnali sembrano incoraggianti. Nel training pomeridiano effettuato al PalaBigi, lo staff biancorosso ha riabbracciato tutti i giocatori reduci dai rispettivi impegni con le nazionali, Strautins compreso che solo 24 ore prima era stato grande protagonista nella vittoria della sua Lettonia con la Grecia (11 punti con 33 da tre).

Il neo arrivato Marcus Lee ha così potuto conoscere tutti i suoi nuovi compagni. L’intensità dell’allenamento è stata piuttosto alta e - pur fra qualche errore di esecuzione di troppo - non sono mancati anche flash di buona pallacanestro. Tra i più in palla Anim, Olisevicius e Hopkins, forse stimolato anche dall’arrivo della concorrenza nel ruolo (leggasi Lee). Il lungo si è fermato a tirare per parecchi minuti dopo la fine della sessione. A dirigere le operazioni in campo c’era come al solito capitan Cinciarini che ha più volte ‘catechizzato’ i compagni meno esperti. I biancorossi torneranno ad allenarsi anche oggi e domani al PalaBigi (sempre alle 17,30) mentre venerdì saranno alla ‘Chierici’ di via Cassala.

Nel frattempo continua a crescere l’entusiasmo per la gara di domenica, con il club che offre il trasporto e ieri è stato riempito il terzo pullman. Ricordiamo quindi le modalità di acquisto del pacchetto ‘biglietto + pullman’: il prezzo è di 18 euro per quanto riguarda l’intero oppure di 13 per il ridotto (riservato agli Under 16 e agli Over 65). Va però ricordato e sottolineato che per acquistare questi pacchetti c’è tempo solo fino a domani sera alle 19. I pullman partiranno domenica alle 15 dal parcheggio del centro commerciale ‘L’Ariosto’, in viale Rodolfo Morandi numero 16. Per chi volesse invece acquistare il biglietto per il match senza usufruire del servizio navetta, la vendita è attiva sul portale Vivaticket al seguente link: www.vivaticket.com

Oppure, come di consueto, allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini (aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19) e nella sede della Pallacanestro Reggiana in via Martiri della Bettola 47 (dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19).