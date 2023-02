Vitali sotto i ferri per una tachicardia

di Francesco Pioppi

Uno dei due tesseramenti rimasti andrebbe utilizzato per un esorcista. Si cerca di sdrammatizzare, ma la situazione è molto seria ed è anche un po’ lo specchio di una stagione in cui sta girando tutto al contrario.

Michele Vitali, rimasto a sedere nella gara contro la Virtus (ufficialmente) per un problema alla caviglia, ieri è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico al cuore. A fare chiarezza, dopo la foto pubblicata dallo stesso giocatore sul profilo Instagram, è stata la Pallacanestro Reggiana con un comunicato uscito in serata: "Nella giornata di oggi (ieri, ndr) l’atleta biancorosso Michele Vitali si è sottoposto all’istituto San Raffaele di Milano a un piccolo intervento di ablazione RF di una tachicardia parossistica sopraventricolare. Il giocatore osserverà un breve periodo di riposo per poi riprendere gradualmente l’attività agonistica".

La guardia-ala biancorossa salterà quindi gli impegni con la Nazionale previsti in questa finestra per le qualificazioni ai prossimi Mondiali (giovedì 23 contro l’Ucraina e domenica 26 con la Spagna) e poi riprenderà gradualmente l’attività. Se tutto andrà come previsto, potrebbe essere già a disposizione per la trasferta di Verona del 5 marzo o - più probabilmente - per la sfida interna contro Napoli di domenica 12. Ovviamente non sarà al massimo della condizione, ma un giocatore con la sua esperienza e con la sua tecnica potrebbe essere comunque decisivo. Soprattutto in partite equilibrate, dal punteggio basso, in cui magari anche solo un paio di triple possono farti svoltare. Quello che è successo nei mesi scorsi ormai non conta più nulla. Adesso l’importante è marciare davvero tutti nella stessa direzione, lasciando da parte le statistiche personali, la gloria fine a sé stessa e tutto quello che può distogliere l’attenzione da un cammino che dovrà essere di redenzione. Questa Unahotels non è così scarsa come suggerisce la classifica, ma - problema forse ancor più grave - non ha ancora un’anima comune. Ben venga la pausa, in cui speriamo che anche Sakota si chiarisca le idee e capisca davvero chi ha la mentalità per andare in battaglia o chi ha già la testa altrove. Olisevicius va riportato al centro dell’attacco e gli vanno costruiti più ‘giochi’ con le uscite dai blocchi per liberarlo al tiro. Anche Senglin dev’essere responsabilizzato maggiormente e Cinciarini ‘amministrato’ meglio (meno minuti, più qualità). Sul fondo della classifica ci sono almeno altre 3-4 squadre che sono in un ‘tilt’ molto simile a quello biancorosso e i precedenti non contano nulla, perché un campionato così livellato (verso il basso…) non si era mai visto nella storia recente della Serie A. Da marzo in poi inizierà un altro film e se ne vedranno di tutti i colori. Si salverà che avrà le idee più chiare e chi, in queste, crederà di più.

Caja esonerato. Attilio Caja da ieri non è più l’allenatore di Scafati. Il coach, che ha perso 5 delle ultime 6 partite, pare abbia rassegnato le dimissioni perché la società non avrebbe intenzione di andare sul mercato. Escluso il ritorno di Alessandro Rossi, si punta su Pino Sacripanti.