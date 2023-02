Sacar ANIM (18 minuti, 12 da 2, 04 da 3, 1 persa, 1 recupero, 1 assist, 2 punti). Il funambolo Abdur-Rahkman gli fa vedere i sorci verdi e non entra mai in partita. Voto: 5.

Nathan REUVERS (16 minuti, 26 da 2, 11 da 3, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, 8 punti). Soffre tanto in difesa e non chiude mai sugli aiuti. In attacco combina qualcosina, ma è troppo poco. Voto: 5,5. Mikael HOPKINS (22 minuti, 26 da 2, 01 da 3, 44 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 assist, 8 punti). Partita in altalena: fa e disfa alla velocità della luce su entrambi i lati del campo. Voto: 5,5.

Alessandro CIPOLLA (1 minuto, 0 punti). Entra prima dell’intervallo di metà gara e firma una buona difesa su Cheatam. Voto: n.g.

Arturs STRAUTINS (5 minuti, 02 da 3, 0 punti). Non connesso. Al tiro non ne infila una e in difesa va troppo oltre con la fisicità, facendo due falli nel giro di breve su Visconti. Coach Sakota non gli fa più vedere il campo dopo l’intervallo. Voto: 5.

Michele VITALI (26 minuti, 13 da 2, 04 da 3, 3 rimbalzi, 2 punti). Serve un altro Vitali per salvarsi. Oltre sparare a salve, in difesa è molle e il suo atteggiamento è quantomeno rivedibile. Voto: 5.

Andrea CINCIARINI (31 minuti, 24 da 2, 33 da 3, 5 rimbalzi, 3 perse, 4 assist, 13 punti). Partita dai due volti. Cuore e anima della squadra nel primo tempo, nel finale non trova il bandolo della matassa. Voto: 5,5. Beka BURJANADZE (21 minuti, 22 da 2, 04 da 3, 01 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 persa, 4 punti). Poco dopo il suo ingresso, toglie il tappo dal canestro biancorosso, stregato da tre minuti. Il lavoro sporco non manca mai ma commette qualche sbavatura di troppo, compreso il tecnico. Voto: 5,5.

Osvaldas OLISEVICIUS (21 minuti, 55 da 2, 04 da 3, 7 rimbalzi, 4 perse, 2 assist, 10 punti). Limitato dai falli, si mette a servizio della squadra e prova a piazzare qualche zampata in attacco a sprazzi, ma servirebbe il cecchino ammirato lo scorso anno. Voto: 5,5.

Mouhamet DIOUF (15 minuti, 33 da 2, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 8 punti). Alla prima azione, Totè gli frega la palla. Momo però si sveglia e mette insieme un secondo quarto da antologia: schiacciata, assist, rimbalzi, difesa e tanta energia. Il migliore dei lunghi biancorossi di ieri. Voto: 6. Jeremy SENGLIN (24 minuti, 57 da 2, 13 da 3, 66 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 1 recupero, 1 assist, 19 punti). Si presenta con una difesa super su Moretti ma è un fuoco di paglia. Nel terzo quarto, invece, quando Cinciarini è fuori, si carica la Unahotels sulle spalle e dimostra di essere stato un ottimo acquisto. Voto: 6,5. Cesare Corbelli