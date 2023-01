Vitiello è campionessa italiana Prima volta sotto le tre ore!

Sara Vitiello è campionessa italiana assoluta della 35 km di marcia, andati in scena sulle strade di Milazzo (Messina).

Per la portacolori della Self Montanari & Gruzza si tratta del primo titolo assoluto in carriera: la 26enne reggiana è scesa per la prima volta sotto le tre ore e ha conquistato il successo con il tempo di 2h54’06. Vitiello esulta per un netto miglioramento che la porta in una dimensione internazionale: oltre sei minuti rispetto alla scorsa stagione (aveva 3h00’12), ottenendo un crono che soddisfa lo standard Fidal per i Mondiali di Budapest: tempo che potrà essere tenuto in considerazione in caso di eventuali inviti. Sara ha fatto meglio di Lidia Barcella, 2ª in Sicilia con 2h54’55, e della campionessa uscente Federica Curiazzi, 3ª con 2h58’09.

Tra gli uomini, è campione tricolore Riccardo Orsoni, anche lui al primo titolo assoluto in carriera. Il 23enne lombardo delle Fiamme Gialle si è imposto in 2h33’06. Ottima la sua condotta di gara fino al 28° chilometro, in tandem con il cinese Cui Lihong che ovviamente non competeva per il titolo italiano ma che ha chiuso primo in 2h29’58. Una flessione nei 7 chilometri conclusivi non consente all’azzurro di avvicinare lo standard per i Mondiali di Budapest fissato a 2h29’40. Per lui comunque il progresso di oltre un minuto e mezzo rispetto al precedente limite personale.