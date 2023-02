Vitiello è d’argento ai campionati italiani

di Claudio Lavaggi

Nelle ultime righe dell’intervista che ci aveva rilasciato una ventina di giorni fa, alla domanda se avesse in programma le gare indoor, Sara Vitiello (foto grande), la marciatrice della Self Montanari e Gruzza che si era appena laureata campionessa italiana sui 35 chilometri, ci aveva detto che no, che per lei erano troppo brevi.

E invece ieri l’atleta allenata da Alessandro Gandellini si è presentata al via della 3 chilometri di marcia dei campionati italiani indoor di Ancona ed ha ottenuto una bella medaglia d’argento, stabilendo anche il primato provinciale in 13’25’’32.

"A dire il vero con il mio tecnico ho deciso solo in settimana di fare questa gara, giusto per velocizzare un po’ l’azione in previsione dei campionati italiani all’aperto sulla 20 chilometri di marzo. E credo proprio di aver fatto bene".

La gara come è stata?

"Al comando si è portata subito Alexandrina Mihai (di origini moldave e italiana solo da pochi mesi, ndr) e ha tenuto un ritmo alto. Io mi sono messa dietro nel gruppetto delle inseguitrici e nell’ultimo giro ho effettuato l’allungo decisivo".

Un argento non si butta mai, vero?

"Sì, certamente, un campionato italiano è sempre una bella vetrina e anche se questa distanza non l’avevo assolutamente preparata, sono davvero contenta di prestazione e podio. Tutto l’allenamento che ho fatto a livello di lungo è uscito anche qua, il lavoro paga sempre".

Ha vinto la Mihai, specialista della 20 km, in 12’51’’73 sulla 26enne reggiana e sull’allieva Serena Di Fabio in 14’02’’82. Tutti, forse anche la stessa Giulia Guarriello, speravano in un piazzamento migliore della giovane ostacolista dell’Atletica Guastalla Reggiolo: 8’’30 in batteria (seconda e sesta in totale), 8’’23 in finale, con sesto posto complessivo. "C’erano tutte le migliori – dice Luca Bertoli – dirigente della società della Bassa – e di fatto è diventata una gara di livello internazionale. Lo stesso commento televisivo ha parlato della gara italiana sui 60 ostacoli di più alto livello di sempre. Giulia non era al top fisicamente, nulla di grave, solo malanni di stagione ed è molto soddisfatta della stagione invernale. Peraltro non è finita qui, perché domani (oggi per chi legge, ndr) correrà i 60 piani".

Nella stessa gara, Sandra Milena Ferrari ha perso il ritmo e si è fermata prima di incocciare un ostacolo. Nelle prove multiple, pentathlon femminile per le indoor, Lucia Cantergiani (nella foto Fidal) della Self è giunta ottava con 3402 punti, non lontana dal personale. Su cinque prove, due strabilianti, la prima e l’ultima: i 60 hs. col personale di 9’’05 e gli 800 con il personale indoor di 2’18’’03. Nel mezzo, non benissimo per alto, peso e lungo. Oggi si concludono i tricolori indoor con ancora speranze di medaglie per gli atleti reggiani. In particolare ci provano Bouih e Nestola sui 3000, Bellelli nel salto in alto, Kyereme, Guarriello e Ferrari sui 60 piani e Alessia Baldini nella staffetta 4x2 giri della Fratellanza Modena. Padova. Poca fortuna, infine, per Viola Canovi, la cadetta della Corradini che sui 200 esce di corsia ed è squalificata. Oggi ci riprova sui 60.