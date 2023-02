"Vittoria che fa bene pure al morale"

"E’ stata una partita intensa e caratterizzata da molti gialli, soprattutto da parte nostra - dice Davide Rimpelli, gettato nell’arena nel finale da Manghi - però al netto dei cartellini siamo stati bravi a gestire il gioco. A 5’ dalla fine siamo tornati sopra ma il finale è stato al cardiopalma, fino all’85’, con Rovigo alla ricerca della meta. Io sono stato costretto a un fallo professionale per evitare che passassero. Ma sebbene in inferiorità numerica, con mischia no contest per l’uscita di Silva, siamo stati bravissimi a tenere per altre due fasi e, alla terza, a forzare un in-avanti del Rovigo e a conquistare la gara". Un successo fondamentale. "Sì, pure per il morale perché è la prima volta quest’anno che battiamo una delle big storiche e ne sentivamo il bisogno". Trovare posto in un Valorugby così forte è dura anche per il vecchio ‘Rimpo’: "È normale che sia così se si considera che la nostra terza linea titolare, formata da Amenta, Sbrocco e Tuivaiti, è forse la più forte del campionato; e dietro ci sono ragazzi come Cenedese e Mazzei che offrono una bella competizione. Io mi faccio trovare pronto quando ce n’è bisogno".