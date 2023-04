Vittoria da applausi per l’Under 15 (6) che, nella penultima giornata del girone per la qualificazione alla fase nazionale, supera San Lazzaro (10) per 94-78 e fa un deciso passo avanti per strappare il pass.

I baby biancorossi hanno tenuto in mano le redini del match per tutto l’incontro (23-14; 48-37; 67-61 i parziali) e, nell’ultimo quarto,

hanno addirittura

sfiorato il ribaltamento della differenza canestri che avrebbe potuto regalare una speranza di raggiungere i bolognesi al terzo posto e accedere alle fasi nazionali senza passare dagli odiosi spareggi.

Ora la band di coach Rossetti è attesa dal match con Rimini e dal recupero contro Cesenatico, due scontri diretti che decideranno chi finirà quarto e accederà agli spareggi. Unahotels: Abreu 25, Corsini, Ficarelli, Farioli C., Hadzhiev 5, Manfredotti L. 17, Manfredotti A. 8, Marras 15, Moscardini 4, Rinaldi, Piccinini 11, Samb 9. All. Rossetti.

Sconfitta in volata nel Trofeo Emilia-Romagna per l’Under 14 che cede in trasferta per 82-81 contro i bolognesi del Monte San Pietro dopo un match punto a punto (26-22; 43-48; 65-65 i parziali).

Unahotels: Armeni, Barbieri 2, Bertoni 8, Coppi 4, Mammi 24, Morcavallo 19, Scanarini 14, Marchi, Scaravelli 2, Taddei 4, Zampogna 4. All. Iemmi.

c.c.