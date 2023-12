Vittoria in zona Cesarini. Il Borelli esplode di gioia

CORREGGESE

3

COLORNO

2

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Ughetti (45’ st Truzzi), Galli, Bertozzini, Vittorini, Simoncelli (41’ st Candeloro), Galletti (32’ st Colombo), Cappelluzzo, Luppi (15’ st Staiti), Leonardi. A disp. Cavazzan, Catellani, Quitadamo, Mollicone, Marzi. All. Gallicchio.

COLORNO: Cattabiani, Toma, Renzetti (32’ st Caraffini), Morrone (44’ st Gabbi), Setti, Bersanelli, Piscicelli, Marinello (41’ st Lorenzini), Delporto, Passagno, Carrasco. A disp. Iselle, Manghi, Castagnetti, Bernardi, Pin, Ferrarini. All. Galli.

Arbitro: Nazzicone di Ferrara.

Reti: 10’ rig. Luppi (COR), 40’ rig. Delporto (COL) 48’ pt Cappelluzzo (COR); 4’ st Marinelli (COL), 42’ st Candeloro (COR).

Note: ammoniti Ughetti, Cattabiani, Toma e Morrone.

Un gol a 3’ dal termine di Candeloro fa esultare la Correggese, che ha ragione del Colorno e rimane a -4 dalla vetta.

La squadra bianco-rossa passa in vantaggio al primo affondo, con Cipriani che lancia lungo per Leonardi, steso in area di rigore: dal dischetto si presenta Luppi, che non fallisce; la reazione parmense arriva nuovamente su massima punizione, concessa nel finale del primo tempo per fallo di Vittorini e trasformata da Delporto.

Nel recupero, tuttavia, la Correggese torna avanti con Cappelluzzo, ma ad inizio ripresa è ancora il Colorno ad impattare, con Marinello che è freddo nell’arrivare a tu per tu con Cipriani, battendolo senza pietà.

La gara sembra avviarsi sul pari, fino a quando a spezzare l’equilibrio è il 2005 Candeloro, che scambia con Leonardi e fa esplodere il "Borelli".

"Siamo stati molto bravi e abbiamo messo in mostra tutto il nostro carattere contro un avversario forte, che ci ha messo in difficoltà" è il commento di mister Gallicchio a fine gara. "Noi eravamo anche molto affaticati per gli impegni di Coppa che ci hanno visti uscire da Terre di Castelli sconfitti. Durante la partita sono stato costretto a cambiare modulo per far salire la squadra e essere più incisivo – ha continuato - e ho dato spazio a molti giovani che sono scesi in campo e hanno contribuito al massimo per portarci alla vittoria. Adesso dobbiamo recuperare tutte le forze e pensare alla prossima partita".