Vivicittà fa boom Già più di 1000 iscritti

Vivicittà si conferma una delle manifestazioni più amate dai reggiani. Dopo una sola settimana dall’apertura delle iscrizioni, la manifestazione UISP registra più di 1.000 iscritti con importanti adesioni in tante scuole della provincia, che parteciperanno alla 38ª edizione in programma per il primo weekend di Aprile. Sabato la piazza sarà animata con iniziative per grandi e piccoli, domenica ci sarà la corsa di 10 km con un percorso che varierà leggermente rispetto a quello della scorsa edizione. Ci si potrà iscrivere anche prima della partenza.