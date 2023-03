Vivicittà, si punta alla quota di 5000 iscritti

di Claudio Lavaggi

Reggio è una piazza storica del Vivicittà, la manifestazione podistica creata dalla Uisp, giunta quest’anno alla 38ª edizione.

Fece sognare anche Stefano Baldini, con la vittoria a livello mondiale nel 1996, quando alla gara erano iscritti in giro per l’Italia tanti keniani e tanti azzurri di livello internazionale.

Già, perché il Vivicittà, che viene definita la corsa più partecipata al mondo, ha spesso varcato i confini nazionali ed è stata corsa in numerosi paesi, spesso devastati dalla guerra o con gravi problemi interni.

A Reggio torna domenica, con l’antipasto previsto per domani pomeriggio, quando in piazza della Vittoria si svolgeranno varie iniziative promosse da Decathlon. Un vero sport per tutti, con campi da basket, volley, tiro con l’arco, footgolf, discgolf, parkour, tennis, esibizioni di cricket e danza con la partecipazione delle scuole Uisp.

Grandi e piccoli avranno la possibilità di cimentarsi anche nei giochi di una volta con lo staff Uisp dei Giochi Tradizionali e mettersi alla prova con il percorso "bici in sicurezza" realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale.

Poi domenica sarà agonismo, ma non solo, visto che alla 10 chilometri agonistica sono affiancate anche le non competitive su km 1,8, 3,5 e 10. La partenza è per tutti alle 9,30 in piazza della Vittoria (ritrovo dalle 8) e sarà data come di consueto da Radio Rai 1. I percorsi sono interamente cittadini e per alcune ore saranno chiuse al traffico. In particolare quello su 10 chilometri prevede due giri praticamente identici.

La manifestazione è stata presentata in Municipio dall’assessora Raffaella Curioni, Mauro Rozzi della Fondazione per lo Sport, Azio Minardi, presidente della Uisp reggiana e Vidmer Costi della lega atletica in compagnia degli sponsor che supportano l’evento.

Gli iscritti alla prova competitiva sono circa 200; tra i reggiani, spiccano i nomi di Roberto Boni ed Elena Fontanesi della Self Montanari e Gruzza, delle giovani gemelle Giada e Sofia Ferrari della Corradini e poi ancora delle più esperte Elena Malvolti, Evgenya Kovaleva e Gloria Venturelli.

Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt di Vivicittà e un buono sconto Coop all’atto dell’iscrizione che sarà aperta per i non competitivi anche domenica mattina. La manifestazione è dedicata i diritti in genere e ad oggi sono circa 40 le scuole iscritte con oltre 3.000 adesioni, ma gli organizzatori puntano all’obiettivo dei 5.000 partecipanti.

Sono previsti premi particolari per le scuole che con striscioni, suoni e colori sfileranno per le vie del centro storico.

Come negli anni passati Uisp porta lo sport anche nelle carceri con "Porte Aperte". Lo fa tutto l’anno svolgendo attività motoria per i detenuti della casa circondariale di via Settembrini, dove la manifestazione si svolgerà in maggio, dando la possibilità a tutti i detenuti di correre o camminare su un percorso allestito dalla Uisp entro il perimetro delle mura.