"Vogliamo conquistare la salvezza e dedicare il risultato ad Anim"

di Francesco Pioppi

Senglin, con il blitz a Varese siete arrivati a quattro vittorie nelle ultime cinque partite: cos’è cambiato nell’ultimo mese?

"Penso che sia prima di tutto cambiata la nostra consapevolezza come squadra, abbiamo iniziato a credere di più in noi stessi e siamo entrati in confidenza con il sistema che ci propone lo staff tecnico. Questo ci ha permesso di esser più precisi ed efficaci nell’eseguire i piani partita. Ovviamente un altro aspetto chiave è l’importanza della posta in palio: sappiamo che sono tutte partite decisive, siamo in un momento della stagione dove ogni possesso conta, ogni minuto va giocato al massimo. Quindi la concentrazione è elevatissima".

Purtroppo non mancano le brutte notizie e ci riferiamo al grave infortunio di Anim…

"Sacar è stato un giocatore molto importante per questa squadra: è giovane, talentuoso, ha fisico, può segnare ed essere anche un grande difensore. Sicuramente ci ha aiutato molto nelle ultime vittorie. Questa brutta notizia deve trasformarsi in una extra-motivazione: portare a casa l’obiettivo stagionale, quello della salvezza e dedicargli questo risultato per il quale anche lui ha lavorato tanto e lottato insieme a noi".

Ognuno di voi dovrà fare un passo in avanti, per sopperire alla sua mancanza, ma in particolare lei sembra avere le caratteristiche difensive per poterlo ‘sostituire’… Si sente pronto? Il suo problema al flessore è ormai acqua passata?

"Sto bene e sono pronto. È chiaro, siamo a fine stagione e quindi penso che nessuno sia realmente al 100%, ma questo vale per tutti e non è una scusa. Nelle ultime due partite ho cercato di concentrarmi molto sulla difesa, adesso senza Anim voglio essere ancora di più incisivo nella nostra metà campo, perchè perdiamo uno dei migliori difensori della squadra. In attacco devo cercare di ritornare più aggressivo, per creare per me e per i miei compagni. Ma soprattutto, fare quello che serve per aiutare la squadra a vincere, qualsiasi cosa sia".

Oltre che dal punto di vista difensivo, Anim mancherà anche come tiratore dal perimetro (38% dall’arco). Potrebbe essere arrivato il momento anche di Vitali?

"Certo, come dicevo prima il discorso che vale per me, vale per tutti: dobbiamo tutti crescere, fare un passo in più, sia in attacco ma ancora di più in difesa per farci trovare pronti".

Contro Treviso che tipo di partita si aspetta? Banks e Iroegbu sono davvero due brutti clienti…

"Stiamo preparando la partita contro Treviso: è vero che Banks e Iroegbu sono giocatori chiave per loro, ma allo stesso tempo sarebbe riduttivo citare solo loro come uomini decisivi. Sono una buona squadra che è consapevole dell’altissima posta in palio. Li abbiamo battuti all’andata, ma non significa niente perchè è passato tanto tempo e saranno partite completamente differenti. Dobbiamo essere affamati fin dal primo minuto, mettergli pressione ed aver la consapevolezza di quello che servirà per portare a casa una vittoria fondamentale".