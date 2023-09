"Vogliamo lo scudetto"

"Abbiamo la squadra più forte da quando sono presidente. Ce la giochiamo: l’obiettivo finale è portare questo benedetto tricolore a Reggio". Non si tira indietro Enrico Grassi, patron del Valorugby, nell’indicare gli obiettivi della squadra che ha preso nel 2018 e ha già portato alla conquista di una Coppa Italia. Il “cowboy” – ormai una icona Reggiana e titolare di E80 Group – ha ribadito i proclami ieri sera in Piazza Fontanesi, dove i “Diavoli” sono stati presentati nel cuore della città, con un palco dedicato e la presenza di tutte le squadre giovanili (il numero degli iscritti è in costante crescita) oltre ai numerosi sponsor; tutti insieme poi hanno assistito sul maxischermo al match della nazionale contro gli All Blacks nella World Cup.

Uno “showdown” in grande stile (a cui hanno partecipato anche il sindaco Vecchi e l’assessore allo sport Curioni) che ha messo in mostra i 14 nuovi giocatori arrivati durante la sessione estiva. E alla guida ci sarà sempre lui, coach Roberto Manghi, che nonostante l’ultimo tribolato finale di stagione ha ricevuto la fiducia di Grassi rinnovando per altri tre anni.

"Tutte le stagioni cerchiamo di fare il passo che ci manca: a forza di dai e dai speriamo di riuscirci – ha proseguito Grassi –. Abbiamo rinforzato i ruoli dove pensavamo fossimo più deboli, penso soprattutto nella touche. Ma in ogni caso una squadra, o questa mandria di bufali come la definisco, a inizio anno è come il vino: fino a che non lo bevi non sai se è buono. Quindi aspettiamo il riscontro del campo". Un parere condiviso anche da Manghi: "Il presidente che è un vero vulcano mi ha dato la possibilità di prendere diversi giocatori nuovi che spero ci diano quanto auspicato". L’obiettivo è quindi tracciato, e per farlo anche il Comune ha spinto sull’ acceleratore affidando la gestione del Mirabello al Valorugby per i prossimi 7 anni. "Ma arrivare ai livelli di Rovigo (campione in carica che vanta già 14 scudetti, ndr), anche come mentalità e storia, richiede tempo. Al momento siamo in ritardo di un anno sulla tabella di marcia, speriamo di non allungare ancora".

Infine una battuta sulla Reggiana, dopo le voci degli scorsi mesi che lo vedevano strizzare l’occhio ai granata: "Hanno un grande presidente e ottimi sponsor - sorride Grassi sotto l’immancabile cappello –. Spero di fare bene almeno quanto loro nel calcio, ma al momento sono concentrato solo sul rugby. È già difficile fare bene una cosa, figurarsi due…".