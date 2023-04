"Voglio anche il bonus"

L’ultimo turno del Top10, con sole tre giornate di campionato rimaste da giocare, ha finalmente sciolto qualche nodo della sua, fin lì, intricata classifica: le prime due della classe saranno dunque, a meno d’inimmaginabili sconvolgimenti, Petrarca Padova e Rovigo.

A loro quindi il piccolo, ma non superfluo, vantaggio di giocare in casa la sfida di ritorno della semifinale.

Gli altri due posti dei playoff a questo punto se li contenderanno in tre: Fiamme Oro, attualmente terze con 50 punti, Valorugby subito lì a 49, mentre Colorno insegue tre punti ancora più sotto. Il che significa che molto probabilmente non si avrà una risposta definitiva fino all’ultima giornata di campionato.

E allora tanto vale dimenticarsi della matematica e affrontare ogni turno come se fosse quello decisivo. Cominciando già da domani, quando al “Beltrametti” di Piacenza (calcio d’inizio alle 15, diretta TV sulla piattaforma Elevensports) il XV reggiano dovrà vedersela con una delle formazioni più ostiche del campionato: il Sitav Lyons Piacenza, squadra di bassa, ma bugiarda, classifica; basterà ricordare che i neri piacentini, in casa loro, sono stati capaci di fermare pure Rovigo. "E anche domenica scorsa, a Padova – aggiunge coach Roberto Manghi – il Lyons è stato per un tratto dell’incontro in vantaggio sui campioni d’Italia. Quindi noi scenderemo in campo a Piacenza con la massima concentrazione e con il dovuto rispetto per questi avversari. Dopodiché però non possiamo nasconderci che, a nostro favore, esiste un solo risultato: la vittoria, possibilmente con punto di bonus; per dimenticare gli errori commessi sette giorni fa, e per dimostrare di saper ottenere sul campo quello che riteniamo di meritarci".

Assente per un lieve infortunio Marco Silva, questa la formazione che schiererà il Valorugby:

Dominguez T., Lazzarin, Bertaccini, Schiabel, Majstorovic, Newton, Renton, Sbrocco, Tuivaiti, Dell’Acqua (cap), Ortombina, Du Preez, Randisi, Luus, Diaz.

A disposizione: Garziera, Mattioli, Rossi, Gerosa, Amenta, Mazzei. Violi, Colombo.