Vola il Reggiolo Campagnola travolto

Tutto come da pronostico in Promozione B. La Pallacanestro Reggiolo (34) supera 75-63 le Eagles Luzzara (22) e consolida il primato, mantenendo 4 lunghezze di vantaggio sui più diretti rivali del Basket Jolly (30), che violano al termine di un match senza storia il parquet del Gelso (10), sconfitto nel derby cittadino col punteggio di 83-44. Stabile al terzo posto l’LG Competition Castelnovo Monti (28), che con 38 punti di Mallon travolge 74-58 Campagnola (16), frenandone la risalita; buon momento, invece, per le Gazze Canossa (20), che mettono nel mirino il podio grazie all’83-71 esterno sul campo della Saturno Guastalla (18). Successi esterni, infine, per Aquile Gualtieri (18) e Pallacanestro Correggio (12): i primi passano 72-64 sul campo del fanalino Iwons (2), i secondi superano 74-73 l’Arbor (4). Nel girone A la sfida tutta reggiana di giornata va a Sant’Ilario (16), che batte 76-69 una Bibbianese (14) in crisi e la scavalca in classifica, trascinata dai 30 punti di Corrias; hurrà in casa per la Sampolese (22), che batte 66-64 la Castellana (22) e l’aggancia ai piedi del podio, mentre l’Heron Bagnolo 14) si aggiudica 62-52 la sfida con il Ducale Magik Parma (16).