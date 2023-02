Volata, tappa e classifica, Tour del Ruanda nel segno della Green Project Bardiani

Volata, tappa e classifica: la Green Project Bardiani Csf Faizanè fa suo il Tour del Ruanda calando l’asso risolutore nell’ultima frazione della corsa africana. E’ Henok Mulubrhan a gioire e portare il trofeo in terra reggiana. "Per molto tempo ho provato a vincere questa corsa molto dura, finalmente ci sono riuscito e farlo in questo modo rende tutto ancora più bello", dice il 23enne Mulubrhan, raggiante, sul traguardo di Canal Olympia.

La tappa conclusiva ha visto un gruppo in fuga già dalle prime battute, composto da 15 atleti. La Bardiani ha immediatamente letto la situazione e si è inserita con Henok Mulubrhan, che puntava alla vittoria finale, affiancato dal giovane Alex Tollio. E’ stato proprio Tollio a dettare spesso un’andatura elevata, in modo da evitare le azioni di altri ciclisti.

Mulubrhan, che è anche il campione d’Africa e abbina le doti di velocista a quelle di scalatore, ha poi regolato nello sprint un gruppo più ristretto. Tollio si è piazzato 4° della classifica dei giovani e 8° in quella generale.

La trasferta africana si conclude nel migliore dei modi, anche impreziosita da altri spunti da incorniciare, per la squadra diretta per l’occasione da Luca Amoriello. Già protagonista di numerose incursioni a caccia di gloria e del primato, la Green Project Bardiani Csf Faizanè ha piantato la sua bandierina sulla dura salita del Mont Kigali, quando il giovane Manuel Tarozzi ha vinto la 7a tappa. In una giornata di fughe e controfughe, con Filippo Fiorelli e Davide Gaburro nel vortice delle manovre,

"Grazie a questa vittoria il bottino della squadra nel Tour del Ruanda è stato di tre podi e nove piazzamenti nelle prime cinque posizioni e le maglie del Gran premio della montagna indossate da Manuele Tarozzi e Samuele Zoccarato. Risultati che si sommano a quelli degli ultimi mesi, che sono cinque successi, cinque podi e 24 presenze nei migliori dieci di varie gare", sottolineano i dirigenti della Green Project Bardiani Csf Faizanè. Prossimo appuntamento, mercoledì al Laigueglia.

Massimo Tassi