Volete gocare a basket? Tornano i camp estivi

Tornano i Camp Estivi di Pallacanestro Reggiana e Scuola Basket Reggio Emilia, un appuntamento per i ragazzi interessati a passare una settimana all’insegna del divertimento e della pallacanestro durante le loro vacanze. Queste le proposte a disposizione: dall’11 al 17 giugno il Beach Basket Camp a Cervia (nati dal 2005 al 2009); dal 18 al 24 giugno o dal 25 giugno al 1 luglio il Basket Camp a Castelnovo Ne’ Monti (nati dal 2010 al 2013); dal 2 all’8 luglio il Camp ad Alta Specializzazione, sempre a Castelnovo Monti, ma per i nati dal 2005 al 2009. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 28 aprile presso la sede di Pallacanestro Reggiana, in via Martiri della Bettola 47, o inviando la documentazione all’indirizzo: [email protected]

Per i fratelli che partecipano entrambi al Camp è previsto uno sconto di 50 euro sulla quota. Le settimane di soggiorno verranno confermate entro il 29 aprile 2023 al raggiungimento minimo dei partecipanti. Tutte le informazioni dettagliate sono sul sito ‘www.pallacanestroreggiana.it’.