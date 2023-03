"Volevo smettere, Reggio mi ha fatto rinascere"

di Francesco Pioppi

"Sembra una frase fatta, ma non lo è: quella con la Vis Pesaro sarà la partita più importante dell’anno".

Fausto Rossi gioca e parla da saggio. Alla sua quarta stagione a Reggio ha oltrepassato le 100 presenze con la maglia granata (112 le partite ufficiali, contando ovviamente anche quelle di playoff e coppa) e sa benissimo come funziona. Basta un passo falso per correre il rischio di buttare via tanti mesi di lavoro. Compreso il successo nel derby col Cesena che lo ha visto grande protagonista con quella palla salvata sulla linea dopo dieci minuti: un episodio che avrebbe potuto rovesciare le sorti della partita e del campionato.

Rossi, partiamo da lì: come le è venuto in mente di stopparla di petto?

"Ripensandoci è stata un po’ una cosa da mica normali, da incoscienti, però l’altezza era quella lì ed è stata una cosa naturale, istintiva".

Ha vissuto un’estate particolare, con le voci dei mancati rinnovi che si susseguivano e che parlavano di un ambiente in stato di ‘agitazione’. Poi però arriva la partita più importante del campionato, Cigarini non sta bene e tocca proprio a lei che diventa decisivo.

"Sono state dette tante cose, un po’ da tutti, tranne che dai diretti interessati. Io non cerco rivincite e in questo momento vi garantisco che nessuno pensa al contratto. Io mi sono sempre sentito orgoglioso di giocare per questi colori e mi sono sentito a casa fin dal primo giorno. Quando Doriano Tosi mi chiamò venivo da un’esperienza in Romania ed ero sul punto di smettere, poi qualcosa mi ha detto che Reggio sarebbe stato il posto giusto ed è stato proprio così. La gente mi dà un amore incondizionato e non so perché, ma li ringrazio: è bellissimo".

Insomma, lei sarebbe pronto a firmare ‘a vita’?

"Sono situazioni che dovrà valutare la società al momento opportuno: ora pensiamo solo a Pesaro".

Dove troverete un campo in condizioni pessime…

"Abbiamo già visto un po’ di immagini e sappiamo che sarà pieno d’acqua, ma non ci possono essere alibi. Dovremo essere bravi ad adattarci alla situazione".

Ma l’avversario adesso è l’Entella o il Cesena?

"La Reggiana. Siamo padroni del nostro destino, tocca a noi anche se parliamo indubbiamente di due squadre forti, con tanti giocatori di livello".

A proposito di giocatori di livello: c’è qualche compagno che l’ha sorpreso?

"Non conoscendolo prima, direi Pellegrini. Vista l’età (classe 2000, ndr) pensavo fosse l’attaccante di rincalzo da 4-5 gol all’anno e che ti dà freschezza gli ultimi 25 minuti, invece si è dimostrato estremamente maturo. Migliora ogni giorno e ha iniziato a prendersi carico di alcune responsabilità notevoli: il rigore che ha segnato con la Recanatese non è da tutti. Comunque anche Guiebre, rispetto a com’era quando è arrivato, è migliorato tanto".

Qualcuno sostiene che sia cambiato anche Diana.

"Aprendosi di più all’esterno si è liberato da quello che è stato un po’ il suo ‘problema’ visto da fuori, nel senso che ad alcuni poteva sembrare un po’ presuntuoso ma non è affatto così. È un mister che sa imporsi al momento giusto, ma che è amichevole e ha idee chiare e vincenti".