Volley, la Conad a Pordenone: "Avversari molto fisici, dovremo lottare per ogni pallone" La Conad di Reggio Emilia è pronta a dare battaglia nell'anticipo che apre il campionato di Serie A2 202324. Il morale è alto nonostante un precampionato non esaltante. La formula prevede retrocessioni dirette e playoff per l'unica promozione in Superlega. Coppa Italia a maggio per le prime 12.