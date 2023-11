Volley La Tirabassi & Vezzali pronta al sorpasso sulle lombarde del Garlasco

Nei campionati di volley giocano tutti e quattro in casa i team di Serie B femminile, riposa invece l’Ama San Martino di B maschile.

SERIE B1. A Campagnola (10 punti) alle 18 previsto equilibrio tra la Tirabassi & Vezzali di Francesca Galli Venturelli (sotto, un’azione immortalata da Daniele Ricci Photo) e Garlasco 2001 (11). La Giusto Spirito Rubierese (14) ha la possibilità di valutare le sue ambizioni domani alle 18,30 in casa contro la capolista Miovolley Gossolengo (17) che però ha giocato una gara in più.

SERIE B2. Anche qui, oggi si giocano due gare tra formazioni di classifica similare e per vincerle le reggiane dovranno superarsi. Alle 19 alla Moro l’Arbor Interclays (10) affronta la CNC Pratovecchio (13), mentre la Fos Wimore Cvr (10) attende per le 21 a Rivalta la temibile Ius Arezzo (14). SERIE C. Tra i maschi, Fabbrico (4) ospita alle 18 la capolista, il Circolo Inzani Parma (11). I Vigili del Fuoco Marconi (6) attendono al PalaCanossa per le 20,30 il Modena Volley (8). Viaggia l’Ama San Martino (8) alle 18 sul parquet della RCL Bastiglia (6).

Tra le ragazze, nel girone A l’Energee3 Giovolley (0) attende per le 17 a Rivalta la BFT Piacevolley (10) in gara difficilissima. La Jovi Taneto (9) gioca alle 19,30 in trasferta contro il Volley Modena (2), l’Everton (7) è a Piacenza dalle 19 contro l’Emmezeta (12).

Nel girone B, la capolista Reggio Revisioni Rubiera (15) ospita il Nonantola (7) alle 21; Ama San Martino (12)-Castelvetro (9) si gioca alla Bombonera alle 18.

c.l.