Volley, primo stop per la Conad La Conad Reggio Emilia cade a Sant'Ilario di Brescia in precampionato. Nonostante i 20 punti di Suraci, la formazione di Fanuli non riesce a resistere ai pari categoria di Brescia, al termine di quattro set giocati sempre sul filo dell'equilibrio. Domani derby del Secchia con Modena.