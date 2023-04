"Vorrei giocare in B con questa maglia"

di Francesco Pioppi

‘Nemo propheta in patria’. Nessuno è profeta in patria. Basterebbe forse questa frase, vecchia come il mondo, per far capire la portata dell’impresa compiuta da Jacopo Pellegrini, il capocannoniere di una Reggiana che ha spiegato le ali verso la Serie B.

Le sue dieci reti – che potrebbero anche diventare di più se andrà in gol nell’ultima con l’Imolese – vanno però addirittura a scomodare la storia granata. Era infatti dai tempi di Alcide ‘Cèna’ Violi (Serie B 1940-1941) che un calciatore nato e cresciuto nella nostra città non raggiungeva la doppia cifra con la maglia della ‘Regia’.

Qualcosa di memorabile, anche perché – a parte il ds Goretti che lo seguiva dai tempi di Gubbio – in pochi avrebbero pronosticato un exploit del genere. E invece fin dal ritiro a Toano questo ragazzo con la faccia pulita e gli occhi svegli ha messo in mostra giocate da attaccante di razza.

Pellegrini, com’è vincere il campionato da protagonisti con la propria squadra del cuore?

"Sono contentissimo, so che l’obbiettivo era quello, ma mi sembra ancora un sogno per come l’abbiamo raggiunto e per quanto è stato bello farlo con questo gruppo".

Riavvolgiamo un attimo il nastro: in estate squilla il telefono e il suo procuratore, Francesco Romano, le dice che la Reggiana è interessata… Reazione?

"Gli ho detto subito che sarebbe stata la mia preferita, senza neanche sentire le altre. Ero felicissimo e quando abbiamo incontrato Goretti l’accordo è stato raggiunto in pochissimo tempo".

Quand’è che ha capito che avrebbe potuto fare la differenza con continuità?

"Lo speravo fin da subito, onestamente non è che pensassi di giocare solo degli spezzoni ecco…Però la partita in casa con l’Ancona e poi la trasferta a Gubbio, la mia prima da titolare, sono stati i momenti chiave per la mia consapevolezza e credo anche per la squadra".

Quali sono gli aspetti del gioco in cui sente di dover migliorare e quelli in cui invece si sente già ‘forte’?

"Le cose da migliorare sono tante, in particolare il colpo di testa e far salire la squadra lavorando da prima punta. Sull’attacco della profondità e alcuni movimenti invece mi sento già più sicuro".

Un reggiano in doppia cifra con la maglia della ‘Regia’ dopo 82 anni di attesa: che effetto le fa entrare nella storia del club?

"È davvero emozionante e se ci penso bene poteva scapparci anche qualche ‘gollettino’ in più, ma l’unica cosa che contava davvero era essere promossi in B".

Serie B che affronterà ancora con la maglia della Reggiana sulle spalle, giusto?

"Come sapete è il mio desiderio più grande, ma ovviamente non dipende solo da me (il cartellino è del Sassuolo). Io sono entusiasta per questa nuova sfida che spero di affrontare assieme a gran parte di questo gruppo. Ci sarà da lavorare ancora di più, ma abbiamo le carte in regola per affermarci in questa categoria e chissà, magari per scalare anche qualche gradino…Un passo alla volta".

Quando parla di gruppo intende anche lo staff tecnico?

"Ovviamente. Con Diana mi sono trovato molto bene e spero proprio che rimanga. È un ottimo allenatore, sono sicuro che arriverà anche in Serie A. Si merita di essere ancora qui, poi è chiaro che non decido io…". Quali sono i pregi più grandi di Diana?

"La gestione del gruppo è ottimale e poi fa un calcio molto propositivo e innovativo, ci sono poche squadre con un’idea di gioco come la nostra e anche lo staff è molto coinvolgente. Alessio (Baresi) e Saurini si concentrano di più sull’aspetto tattico, mentre Esteban (Anitua) ci mette davvero tanto ‘motore’ nelle gambe e si è visto perché abbiamo ancora un’ottima condizione atletica".

Pellegrini, il più giovane della squadra, e patron Amadei, il più esperto del pianeta granata. Due mondi che s’incontrano… Con che occhi si guardano?

"Da parte mia c’è certamente ammirazione per il successo che ha avuto nel mondo imprenditoriale e del calcio, ma anche stima e affetto perché la sua presenza è sempre molto piacevole. Ci sono stati periodi dell’anno in cui magari avevamo i musi un po’ lunghi, ma lui è sempre riuscito a stemperare la tensione facendoci fare una risata. Spesso ci ha dato la serenità che serviva".

A chi dedica questa promozione in Serie B?

"Sono tante le persone che mi sono state vicine. La dedico a mia mamma Annalisa, a mio padre Andrea, ai miei fratelli Lorenzo, Aurora e a tutti i miei familiari e a Giada, la mia fidanzata che mi ha sempre sostenuto. E poi a tutti i nostri tifosi e al gruppo fantastico che abbiamo e che spero possa ripetersi in Serie B".