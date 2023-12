Weekend di grandi soddisfazioni per Alessandro Tozzi e Matteo Aleotti

Due appuntamenti hanno connotato l’attività agonistica del Matilde Golf nella prima domenica di dicembre.

Alessandro Tozzi ha vinto con 86 colpi la gara Beat the Winter, giocata sulla distanza di 18 buche con due categorie vinte da Aronne Ferrari (37) e Maria Bartoli (40). Premio speciale lady a Nadia Beneventi (32). Contestualmente oltre 50 giocatori divisi in quattro categorie hanno animato la gara Harmonie Clean. Lorenzo Montanari ha vinto con 82 colpi mentre Piergiovanni Crotti (32), Marco Baccosi (41), Corrado Storchi (38) e Marco Frattini (36) si sono imposti nelle quattro categorie nette. Premi speciali a Alessandra Davoli (35) e Roberto Piras (36), rispettivamente migliori lady e senior. Al Santo Stefano Matteo Aleotti ha vinto la tappa del circuito Orange Jacket by Cristian Events. Lo ha fatto con 81 colpi. In prima categoria Luca Poppi (31) ha superato Tommy Svensson (29), in seconda Massimo Roberto (32) ha avuto la meglio su Vanni Pivetti al termine di un avvincente testa a testa con i due giocatori appaiati nel punteggio. In terza Valeria Luongo (37) ha ottenuto un’ampia vittoria seguita da Salvatore Comentale (33).

Andrea Ronchi