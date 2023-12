Weekend di vittorie

Weekend con sole vittorie per il basket femminile reggiano, nella terza giornata di ritorno di serie B. La Chemco Puianello (12) risponde sul campo dopo le due uscite a vuoto contro Cavezzo e Scandiano, imponendosi di slancio sul fanalino di coda Fidenza (2) per 71-47. Dopo un primo tempo testa a testa (33-33 all’intervallo), le gialloblu hanno messo il turbo, stringendo le maglie difensive e innescando diversi contropiedi. In doppia-doppia ben due atlete in casa Chemco: Angela Dettori (nella foto, 13 punti e 11 rimbalzi) e Isabella Olajide (12 punti e 14 rimbalzi). Puianello: Oppo 4, Olajide 12, Manzini 13, Luppi 6, Corradini, Albertini, Dettori 13, Dzinic 4, Raiola 9, Cherubini 8, Graffagnino, Castagnetti 2. All. Giroldi. Vittoria esterna per l’Aluart Scandiano (10) che supera il Magik Parma (2) per 32-44, prendendo gradualmente il largo (5-7, 15-21, 24-36 i parziali). Le biancoblu restano così a sole due lunghezze dalla zona playoff. Da segnalare il ritorno sul parquet di Alice Brevini dopo l’infortunio; un’arma in più nella volata qualificazione per coach Pozzi. Scandiano: Fedolfi 6, Susca 6, Balboni 4, Marino 3, Meglioli A. 11, Capelli 1, Brevini 4, Torelli 2, Soncini 2, Meglioli E. 5, Bini, Teti ne. All. Pozzi.

Cesare Corbelli