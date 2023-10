Weekend perfetto quasi trionfale

Weekend da bottino pieno per la cantera biancorossa. L’Under 17 sgomita solo nel 1° quarto contro i bolognesi dello Stars poi pigia sull’acceleratore (55-30 all’intervallo) e coglie il 2° hurrà: 100-49. Unahotels: Bardelli, Carboni 9, Deme 17, Fornasiero 2, Emokhare 9, Abreu 24, Hadhziev 11, Manfredotti A. 7, Manfredotti L. 14, Marras 6, Samb, Rinaldini 1. All. Consolini.

Tutto facile anche per l’Under 15 che cala il tris, rimanendo in vetta imbattuta. Vittima di turno è Faenza, superata per 109-70 col match sempre in mano ai biancorossi (30-16; 58-30; 85-53). Unahotels: Alfieri 5, Bertoni 6, Bulgarelli 14, Cuoghi 11, Lusvardi 11, Mammi 18, Marchi 2, Morcavallo 3, Petacchi 16, Sabbadini 14, Taddei 2, Zampogna 7. All. Iemmi.

Esordio con il botto per l’Under 14, corsara sul parquet del Masi Casalecchio. La truppa di Bertolini vince 73-96, ribaltando le sorti nella ripresa. Unahotels: Barani 2, Mambriani 14, Lusuardi, Nanni 6, Zucchetti 5, Cavandoli 2, Maestri 22, Carniato 4, San Pietro 6, Kotlar 15, Baccosi 18, Casolari 2. All. Bertolini.

c.c.