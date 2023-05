Zagni e Paolini ’angeli’ di Fanuli

Dopo la conferma di Fanuli arrivano due importanti nomi che completeranno lo staff tecnico targato Volley Tricolore per la prossima stagione: Tommaso Zagni sarà il secondo allenatore e Daniele Paolini ricoprirà il ruolo di assistente allenatore.

Zagni può vantare due esperienze nella Serie A femminile con società come Sassuolo e Casalmaggiore: "Volley Tricolore mi ha contattato per offrirmi questa possibilità e ho accettato subito. Ho allenato in Serie A femminile per qualche anno, mentre la passata stagione mi sono avvicinato al mondo della pallavolo maschile in Serie B. Tornare in A2 con il Volley Tricolore, che negli ultimi anni ha ottenuto grandi successi ed è una società storica del nostro territorio, mi ha dato una grande spinta e grosse motivazioni. Ho conosciuto Fabio e Daniele - prosegue Zagni - trovo che siano persone competenti con cui condivido l’idea del lavoro per la stagione 2324. La squadra è competitiva, sarà un mix di giocatori che conoscono già la piazza e di giocatori che sono convinto riusciranno ad inserirsi bene".

L’ingaggio di Paolini ‘chiude’ quindi lo staff tecnico: "Nella mia carriera ho allenato al massimo in Serie B, nel 20212022 facevo parte della Serie B2 femminile a Rubiera dove ho avuto modo di vedere da vicino la realtà di Volley Tricolore. Cosa ci accomuna? Abbiamo il fuoco dentro e già dai primi incontri ho notato una buona sinergia per la stagione in arrivo".

Loris Migliari, direttore generale, ha poi spiegato la ‘ratio’ di avere ben tre allenatori di spessore per il prossimo anno: "Abbiamo cercato di rafforzare lo staff con due figure professionali che crediamo diano valore aggiunto ed un forte aiuto a Fabio. Dal punto di vista societario vogliamo migliorare il supporto alla squadra e crediamo quindi che questo sia un ottimo inizio".