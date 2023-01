Zanni: "Dice cose non vere e se gioca in Iraq non è per colpa mia"

Zanni, ha letto l’intervista di Sosa?

"Sì, dopo che alcuni amici mi hanno detto della cosa me la sono fatto girare".

Reazioni?

"Ha detto un paio di cavolate: che sono entrato in campo e che l’incontro del 2017 è stato casuale. Invece l’avevamo concordato. Tanto è vero che ci portai anche mio figlio che voleva conoscere Sosa. Quindi, quello che dice un po’ mi amareggia".

Resta il fatto che lei mise le mani al volto di Sosa. Si è pentito?

"A distanza di sette anni penso che lui non doveva uscire dal campo per venirmi a cercare. In fondo io gli avevo solo urlato che meritava fallo tecnico. Se non mi veniva incontro non sarebbe accaduto nulla".

Lei però si è preso un Daspo di due anni.

"Non per gara 7: visto che, appunto, io non invasi il campo e per lui finì con un tecnico e Sacchetti che lo punì ’panchinandolo’. Il Daspo l’ho ricevuto per quanto accaduto in gara 6 a Sassari".

Il famoso episodio del formaggio?

"Sì. Scesi in campo con una punta di Parmigiano-Reggiano e il classico coltellino per tagliarlo. Ofrii degli assaggi a tanti in parterre (anche al campione di basket Gigi Datome e a Salvatore Sirigu, al tempo portiere del Paris Saint Germain, ndr) che accettarono di buon grado. Poi arrivò uno steward che mi intimò di mettere via tutto, ne nacque un’animata discussione alla quale intervennero anche dei tifosi sardi. In seguito fu la questura di Sassari a mandarmi il Daspo".

In gara 7 invece lei, dopo la fine della partita, pubblicò subito un selfie con Sosa. Una foto che destò sorpresa visto quello che era accaduto poco prima.

"Per prima cosa gli chiesi scusa, poi pensai di fare una foto insieme. Lui accettò subito, forse euforico per la vittoria. Quando poi nel 2017 venne a Reggio con Caserta, lo contattai via social e ci demmo appuntamento in hotel per salutarci e fare un’altra foto. Tra l’altro chiacchierammo a lungo e ci prendemmo pure un caffè. Non capisco quindi perché dica che lo fece solo per rispetto e pensi che io l’abbia fatto per dimostrare qualcosa ai reggiani. Boh…".

L’accusa anche di avere limitato la sua carriera in Europa…

"Tutti gli appassionati di basket sanno che Sosa è una testa calda, lo è sempre stato. Se a 35 anni gioca in Iraq non è certo per colpa di Federico Zanni".

Gabriele Gallo