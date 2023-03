Zanoncello fa felice Reverberi Vittoria allo sprint a Taiwan

Ciclismo senza confini per la Green Project Bardiani Csf Faizanè, impegnata su più fronti. Una grandinata di pedalate che mulinella tra l’Italia e Taiwan nel segno di volate, fughe e vittorie. Partiamo da Taiwan, dove la squadra ha piazzato la zampata nell’ultima tappa del Tour locale: è stata Enrico Zanoncello ad artigliare il successo in uno sprint affollato, regolando Okamoto (Atsan), Kovar (Hrinkow), Freder (Jcl) e Remkhe (Astana). "E’ stata una frazione combattuta, tesa per la battaglia che si è creata nei traguardi volanti, dove è stato protagonista il mio compagno Giulio Pellizzari", racconta raggiante Zanoncello, alla prima vittoria tra i professionisti.

"Nel finale la squadra è stata perfetta a portarmi verso la volata, ai 300 metri mi ha lanciato Martin Marcellusi, quando ero due posizioni dietro. Ce l’ho fatta a rimontare, sono molto felice, cercherò altri buoni risultati".

Enrico Zanoncello ci aveva già già provato nella 2ª tappa, a Taichung: 155 chilometri, con 2mila metri di dislivello e di gran premi della montagna di prima e seconda categoria.

Lì era stato anticipato per un soffio da Tijl de Decker (Lotto). Ora, la rivincita. L’attenzione della Bardiani adesso si sposta dall’Asia all’Italia.

Domani, infatti, i ragazzi di Reverberi saranno al via nella prestigiosa Milano-Sanremo, gara in cui è prevista la presenza di tutte le "corazzate" del ciclismo nel segno di una classica del pedale che sa parlare a tutto il mondo della bici. La formazione reggiana schiererà Davide Gaburro, Riccardo Lucca, Filippo Magli, Henok Mulubrhan, Manuele Tarozzi, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato.

Domenica si gareggia alla "Per sempre Alfredo" nel ricordo del compianto c.t. Martini, a lungo selezionatore azzurro. In squadra Luca Covili, Filippo Fiorelli, Davide Gaburro, Alessio Martinelli, Alessandro Pinarello, Luca Rastelli, Alessandro Santoromita. Dal 21 al 25 marzo ecco la Coppi e Bartali: 21 marzo, Riccione-Riccione (161 km.); 223, Riccione-Longiano (172 km.); 233, Forlì-Forlì (139 km.); 243, Fiorano-Fiorano (168 km.); 253, cronometro Carpi-Carpi (18 km.).

m.t.