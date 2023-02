Un vero peccato, la stagione di Zaynab Dosso inizia nel contempo con un record italiano eguagliato e con un infortunio che la fermerà per qualche settimana. In Polonia, infatti, a pochi metri dal traguardo ha accusato un dolore muscolare e questa è la diagnosi della risonanza muscolare svolta a Roma: "È stata riscontrata una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra – dice Zaynab – non voglio rischiare nulla ma vorrei essere agli Europei indoor di Istanbul del prossimo mese".

La Dosso sarà visitata dal medico federale, dr. Andrea Billi, per definire il percorso di recupero.