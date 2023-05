Zivian trova subito il riscatto Trionfo fondamentale nelle Asturie

Pronto riscatto per Andrea Zivian al rally delle Asturie (nella foto mentre festeggia). Dopo il ritiro a causa della rottura del motore nella seconda tappa del Fia European Historic Championship, il pilota reggiano torna davanti a tutti con la vittoria assoluta, oltre al primo posto di categoria che lo riporta saldamente al primo posto della classifica: "In queste due settimane tutto lo staff ha fatto un lavoro incredibile e questo è il giusto premio per tutti. La macchina è arrivata proprio all’ultimo giorno, ancora in rodaggio, cosa che mi ha impedito di spingere al limite all’inizio, come piace a me. Abbiamo corso sempre con il dubbio che qualcosa andasse storto. Arrivare alla fine sarebbe già stato un grosso risultato, vincere è stato un vero e proprio capolavoro".

Il rivale Wagner ha commesso un errore ed è finito fuori: "Ha perso punti importanti in ottica campionato. Adesso abbiamo un grosso vantaggio da gestire. Ma, come sempre, noi affrontiamo ogni gara senza calcoli, sempre per vincere".