Tenta il furto al supermercato: 21enne denunciato

Reggio Emilia, 7 novembre 2023 – Ha provato a uscire di soppiatto da un supermercato, con una busta piena di merce non pagata. A tradirlo però è stato il suo fare furtivo, che ha messo in allarme prima gli addetti alla vigilanza, i quali hanno poi avvertito la polizia.

Per questo un 21enne di origine straniera, ieri mattina, è stato denunciato per furto aggravato.

Il fatto è avvenuto in viale Morandi, all’Ipercoop del centro commerciale L’Ariosto. Il giovane aveva varcato le casse del supermercato con una busta di merce non pagata per un valore complessivo di circa 150 euro.

Era già stato notato dai vigilanti del punto vendita, messi all’erta dal modo sospetto in cui si aggirava per le corsie del supermercato. Una volta avvisati gli agenti sono subito intervenuti sul posto e, fatti tutti gli accertamenti del caso, il 21enne è stato denunciato.

La merce, in quanto interamente rivendibile, è stata immediatamente restituita.