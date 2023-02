Unahotels Virtus Bologna 63-74: Anim non basta a Reggio Emilia, il derby va ai bianconeri

Anim, migliore in campo contrio la Virtus (foto Artioli)

Reggio Emilia, 12 febbraio 2023 – La squadra più forte vince: un adagio che, mai come questa volta, è tagliato alla perfezione per il derby della via Emilia. Che prende la via di Bologna nonostante l’Unahotels riesca, di riffa o di raffa, a tenere botta per tre quarti e mezzo e illudendo, passando in vantaggio in avvio dell’ultimo periodo, di poter anche provare a vincere. Ma alla fine il tasso tecnico differente e la maggiore fisicità ospite hanno scavato il solco. In casa biancorossa non bastano un ottimo Anim che per trenta minuti regge da solo l’attacco biancorosso e una prova dignitosa di Diouf e Cinciarini. Reggio poi ha dovuto fare a meno anche di Vitali, bloccato da un problema alla caviglia.

Reggio approccia bene la contesa tenendo testa alla solidità bianconera sui due lati del campo. Sicchè, a metà tempo, con Anim e Mannion a duellare dalla lunga distanza il tabellone recita 12-12. Il maggior tasso tecnico e atletico di Bologna si fa però valere nei minuti successivi dove un volitivo Mickey spinge i suoi al +7 del 9’ (17-24). Il periodo finisce coi padroni di casa sotto di nove lunghezze e in rottura prolungata col canestro.

Trend negativo che prosegue sino al 3’ del secondo quarto, quando Anim rompe il digiuno dei suoi che, difendendo comunque bene, restano indietro ma in linea di galleggiamento. Il problema maggiore dei biancorossi, nella fase, è a rimbalzo: dove la Segafredo giganteggia andando all’intervallo lungo con qualcosa come 12 rimbalzi offensivi, e in vantaggio di sei lunghezze.

Al ritorno sul parquet l’Unahotels ha una bella fiammata, ma gli ospiti continuano ad avere un’intensità difensiva robusta e maggiore lucidità in attacco ispirata da Teodesic. Risultato: +13 per la Segafredo a metà frazione e la truppa di Sakota in evidente difficoltà. Con cuore, grinta, la spinta di un PalaBigi che fa sentire il tutto esaurito registrato, e un favoloso Anim la Pallacanestro Reggiana vive un gran momento sul finire del periodo e con un break di 13-2 arriva agli ultimi 10’ a -2 rientrando in partita.

In avvio di ultimo periodo Cinciarini e compagni mettono il naso avanti scatenando i tifosi: 60-57. Ma la risposta degli uomini di Scariolo è immediata. E sono sempre i felsinei a provare a spostare l’equilibrio a 4’ con un miniparziale, propiziato dalla regia di Teodosic, che li conduce a +7. Un altro allungo, per un complessivo break di 15-0, chiude la contesa.

Il tabellino

UNAHOTELS: Anim 24, Reuvers 6, Hopkins, Strautins , Cinciarini 7, Burjanadze 5, Senglin, Olisevicius 6, Diouf 9. N.e.:Cipolla, Vitali e Stefanini. All.: Sakota.

SEGAFREDO: Mannion 12, Pajola, Bako 4, Jaiteh 13, Lundberg 2, Hackett 7, Mickey 10, Weems 12, Teodosic 11, Abass 3. N.e.: Faldini e Camara. All.: Scariolo

Arbitri: Saverio Lanzarini, Fabrizio Paglialunga, Andrea Valzani

Parziali: 17-26, 33-39, 55-57

Note: spettatori 4530; tiri da 3: Unahotels 8/24, Segafredo 9/28; tiri liberi: Reggio Emilia 13/16, Bologna 15/20.