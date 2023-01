Amici, il riccionese Cricca fuori dai giochi: ecco cosa è successo

Riccione, 10 gennaio 2022 - Colpo di scena ad Amici. Giovanni Cricca, giovane cantautore riccionese, domenica è stato escluso dal cast del talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che lo ha visto in gara dallo scorso settembre. A segnalarlo per il contest del Biscione era stato Rudy Zerbi che, pochi giorni prima a Riccione, ne aveva apprezzato il talento sul palco del Deejay on stage del quale è conduttore. All’indomani della prima puntata del 2023 sui social si scatena così la polemica per l’inattesa eliminazione. I fan di Cricca, soprattutto le teenager, fanno quadrato intorno al loro beniamino, rimpiazzato da un altrettanto giovane artista da alcuni non ritenuto talentuoso come lui.

In diversi sui social network se la pigliano con Lorella Cuccarini, nel talent sua professoressa, per non aver tutelato a sufficienza il suo allievo, ritenuto: "Il più intonato, il più educato, musicalmente ben preparato".

Giovanni ne ha dato conferma, congedandosi da gentleman col sorriso sulle labbra, abbracci e strette di mano ai giudici di gara, compreso Zerbi al quale, mantenendo il bon ton, aveva comunque lanciato una frecciatina. Il cantautore riccionese si trovava in settima posizione nella classifica dei voti prof canto e nono, quindi ultimo, nella hit streaming da Spotify con Supereroi, così Rudy a sorpresa l’ha messo in sfida tra il corale "no" del giovane pubblico. Poi la scelta della giudice discografica, che ha espresso lo sgradito verdetto, e giù con i commenti sui social, fino a quelli dei fan riccionesi: "Amici è solo un posto per farsi notare, poi si va avanti col proprio talento, che in questo caso è indiscutibile e ben visibile ! Avanti tutta Cricca!", commenta su Facebook Vania Arcangeli, che di talenti nel tempo ne scoperti davvero tanti.

"Cricca, questo è solo l’inizio, la tua famiglia Aquafan, ti aspetta a Riccione", scrivono dal parco Costa, e a ruota su Instagram : "Giovanni meritava il serale", "Non è giusto", "Non ci posso credere, non guarderò più Amici", "E’ un’ingiustizia, non meritava uscire, "Cricca, questa non è una sconfitta, ma un nuovo inizio", "Bravo non mollare".

La sindaca: “Riccione ti aspetta a braccia aperte”

Incisivo infine anche il messaggio inviato al giovane artista dalla sindaca Daniela Angelini: "Riccione ti aspetta a braccia aperte", poi commenta: "Mi è molto dispiaciuto che la sua partecipazione ad Amici si sia conclusa in modo così inaspettato. Avrebbe meritato di arrivare al serale. E’ un ragazzo di talento che abbiamo avuto modo di apprezzare da tempo. La finale di Deejay on Stage prima e la partecipazione al talent di Mediaset dopo, sono state la conferma che Giovanni ha davvero le carte in regola per fare carriera nel mondo della musica. Lo ringraziamo per aver portato la sua energia e allegria nelle case degli italiani, lasciando negli spettatori un bel ricordo di sé e di Riccione. Siamo molto orgogliosi di lui, non vediamo l’ora di ascoltarlo ancora dal vivo nella nostra città".

In trasmissione lo stesso cantante riccionese Giovanni Cricca ha poi confessato dopo la dura decisione dei giudici: "Non me l’aspettavo proprio che finisse così, ero convinto di arrivare al serale".