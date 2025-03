Blitz dei vigili in edifici abbandonati e parchi: 5 denunciati per spacio e occupazione abusiva

Rimini, 1 marzo 2025 – Controlli a tappeto dei vigili in parchi ed edifici chiusi e abbandonati. L’attività è stata svolta in questi giorni dal nucleo sicurezza e dalle unità cinofile. Grande attenzione alle aree verdi, con i blitz degli agenti nei parchi XXV Aprile, Giovanni Paolo II, Cervi, Renzi, Callas, Fabbri, Poderi della Ghirlandetta (vicino al Palas) e anche al parco Briolini a San Giuliano, a Marina centro e al parco Pertini a Rivazzurra. Controlli che sono stati estesi anche alla ciclabile del fiume Marecchia, nelle aree per le quali erano giunte segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a situazioni di degrado o sospette attività di spaccio. Nel corso dei controlli sono state identificate diverse persone, altre si sono allontanate alla vista delle divise. Gli agenti hanno denunciato 3 persone sorprese a spacciare al parco Renzi. Altre 2 sono state segnalate alla Prefettura per il consumo di droga.

Sempre in questi giorni sono stati fatti controlli al teatro Novelli, chiuso da oltre 6 anni. Qui i vigili hanno trovato rifiuti e i resti di bivacchi nel sottotetto. In un edificio privato lungo la Statale 16, nelle vicinanze della rotatoria delle Befane, sono state sorprese e denunciate 2 persone che abitavano abusivamente nella struttura. In entrambi i casi, la polizia locale ha disposto, in collaborazione con Anthea, la pulizia e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché la chiusura degli ingressi abusivamente violati.

Manuel Spadazzi