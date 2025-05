Cade e muore dopo l’arrampicata: la vittima è la 32enne Elena Donca

Repubblica di San Marino, 25 maggio 2025 – E’ stato recuperato questa mattina il corpo di Elena Donca, la ragazza di 32 anni morta ieri a San Marino dopo l’arrampicata con due amici.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio. La giovane, di origine moldava ma residente da molti anni in Romagna, sulla via del ritorno è scivolata dal sentiero che costeggia la parete della Seconda Torre di San Marino. Ieri per ore gli uomini della polizia civile di San Marino e i vigili del fuoco di Rimini hanno cercato di recuperare la salma, ma non era stato possibile a causa della zona impervia dove è avvenuta la caduta.

Le ricerche sono riprese stamattina all’alba e hanno consentito di ritrovare il corpo di Elena. In queste ore gli uomini della polizia civile stanno sentendo il marito della 32enne e gli amici che hanno assistito alla tragedia. La ragazza era un’appassionata di arrampicata e aveva grande esperienza.