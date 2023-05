Rimini scalpita per il concerto di Vasco Rossi, i fan: "E' la nostra religione"

Rimini, 31 maggio 2023 - Alla vigilia del concerto riservato ai soli membri del Blasco fan club, la “Vasco mania” si fa sentire sempre di più.

Dalla settimana scorsa, il ‘Komandante’ è stato accompagnato e supportato dai suoi fan che tutti tutti i giorni lo aspettano fuori dallo stadio ascoltando le prove.

Una devozione unica nel suo genere, che contagia persone di ogni età, dalle generazioni che lo seguono dal suo debutto a quelle che sono nate dopo il suo successo.

“Siamo quelli delle tende, accampati fuori dallo stadio e siamo qui da una settimana - spiega Elisa Armonia, 50 enne di Salerno - noi seguiamo l’ideale di Vasco: quello dell’onestà. Siamo attratti da lui come da una calamita, è il poeta delle nostre emozioni”.

Il fedelissimo gruppo è sempre in prima fila all’entrata del Romeo Neri “Vasco per me è vita - afferma emozionata Sara Izzo, riccionese d’adozione e campana d’origine - ha accompagnato tanti momenti della mia vita e gli voglio bene. Anche dopo tanti anni che lo ascoltiamo le sue canzoni ci fanno ancora venire la pelle d’oca”.Una figura paterna, una guida e un punto di riferimento: “Vasco c’è stato nei miei periodi peggiori - racconta Simona, riminese - vederlo esibirsi qui, nella nostra città, è un sogno. Aspettavamo questo concerto da tanto tempo e ora è un’emozione indescrivibile”.

C’è anche chi ormai ha perso il conto delle volte in cui lo ha incontrato e dei concerti a cui ha partecipato come Giovanni Lanzilli, 56enne di Benevento, che segue il rocker da quarant’anni, non solo ai suoi concerti, ma anche in giro per il mondo: “Quest’anno l’ho seguito a Londra, Zocca e ora a Rimini. Continuerò a seguirlo per tutto il tour”.

Per altri ancora, come Giovanni Parpagallo, 48enne di Catania, il ‘Komandante’ va ascoltato come se fosse guida spirituale, a capo di una religione tutta sua: quella del rock. “Come lo scorso anno seguirò tutto il tour - così Giovanni -: un mese e mezzo fuori casa, 12 tappe, 1050 km e 12 ore di automobile e solo per iniziare.Per me Vasco è una religione, una divinità laica che va adorata”.

Un attesissimo concerto che in realtà sembra essere iniziato già da una settimana, come spiega Mattia di Fondi. E sono proprio i seguaci del rocker a essere gli artisti che si esibiscono tutti i giorni fuori dallo stadio: “Dentro c’è il concerto di Vasco e fuori c’è il nostro di concerto e secondo me il nostro è ancora più bello”.