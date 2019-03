Rimini, 7 marzo 2019 - Il prossimo weekend tutta la Romagna si colorerà di eventi al femminile, nel segno di un 8 marzo che, ormai, rappresenta non solo un’occasione per festeggiare spensieratamente tra amiche, ma anche un necessario momento di riflessione sull’attuale condizione della donna, nel nostro Paese come nel resto del mondo.

Tra le città particolarmente attive c’è Cesena, che ha dedicato l’intero mese di marzo alle donne: il programma, che comprende appuntamenti culturali, sportivi e ricreativi, è fittissimo e proseguirà fino alla metà di aprile. Tra gli eventi più rilevanti, la camminata sportiva “Camminando con le WiR – Women in Run” di venerdì 8 marzo (ore 19:30, partenza da Via Carbonari 20/A) e il tradizionale concerto curato dall’Associazione Perledonne, in collaborazione con CesenArmonica, di domenica 10 marzo (ore 17, Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena). Inoltre, per tutta la settimana i monumenti più importanti del centro cittadino si tingeranno di rosa: l’obiettivo è invitare a riflettere su temi come il rapporto con il proprio corpo, la parità dei diritti tra uomo e donna, l’educazione finanziaria rivolta alle donne, le diseguaglianze. Sono questi, infatti, i temi al centro dell’edizione 2019 del “Marzo delle Donne”, messo a punto dall’Assessorato alle Politiche delle Differenze del Comune, in collaborazione con le Associazioni del territorio.

Al Museo della Marineria di Cesenatico, invece, in programma un omaggio artistico alla figura femminile, dal titolo “La donna Sapiens Sapiens. L’ultimo scalino dell’evoluzione” (venerdì 8, dalle ore 16:00). Tra i relatori, il poliedrico artista Gianfranco Gori e la psicologa clinica Stefania Straface, accompagnati dalle musiche eseguite da Karsten Braghittoni (flauto traverso) e Giulia Gori (pianoforte).

Anche a Ravenna e provincia il mese di marzo è tutto dedicato alle donne. Si comincia giovedì 7, alle 21, con il concerto delle “Marzadori Sisters” al Teatro Alighieri di Ravenna. Il giovanissimo trio è composto da Laura Marzadori (29 anni, Primo violino di spalla del Teatro Alla Scala di Milano) e dalle sue sorelle Sara (violista, 27 anni) e Irene (violoncellista, 20 anni). All’insegna dell’arte, poi, la maggioranza delle iniziative in calendario: sabato 9 marzo, a Faenza, sarà inaugurato un murales a tema femminile; mentre a Massa Lombarda, da giovedì a sabato, si ricorderanno poetesse romantiche, cantautrici “dal canto insubordinato” e artiste, tra cui Frida Kahlo. Proprio alla famosa pittrice messicana, sabato 9 alle 10.30, sarà dedicato un laboratorio per bambini e bambine dai 4 a 9 anni, con merenda finale. La lotta per l'emancipazione femminile passa anche dal cinema, con il film “Capri-Revolution” di Mario Martone, in programma venerdì al cinema Gulliver di Alfonsine. L’intrattenimento serale e post-serale, invece, spetta al Pineta: venerdì, la celebre discoteca di Milano Marittima ospiterà il deejay-producer Andrea Damante, ex tronista di “Uomini e donne”, che oggi vanta oltre due milioni di follower sul proprio profilo Instagram.

Numerosi gli spettacoli, concerti e dibattiti previsti nel Forlivese. Al Teatro Verdi di Forlimpopoli, alle ore 21 dell’8 marzo, andrà in scena “Donna Solidale”, un progetto realizzato da Veronica Gonzales - artista argentina residente a Forlimpopoli - insieme a un gruppo di donne romagnole. Un carosello di un’ora e trenta minuti interamente al femminile, in cui si alterneranno sketch, letture, performance e installazioni. Spazio anche per il gusto: a Forlimpopoli, infatti, non può mancare Casa Artusi con le sue Mariette, che a fine serata offriranno una fetta di torta mimosa a tutti gli spettatori. Il ricavato della serata, a offerta libera, sarà interamente devoluto in beneficienza. Spettacoli anche a Castrocaro, dove domenica 10 marzo, alle ore 16:15, si racconteranno “Amori reali e immaginari – Storie di donne, uomini e sentimenti” (Palazzo Pretorio di Terra del Sole) e, alle 18, si terrà il concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia (Castello del Capitano di Terra del Sole). “Apericinema” in programma l’8 marzo alla Sala San Luigi di Forlì, dove, alle ore 21, sarà proiettato il celebre film “We Want Sex”, incentrato sull’annoso tema della disparità di trattamento economico tra donne e uomini. Il film sarà preceduto da un aperitivo.

A Rimini e dintorni, oltre al ricco cartellone di eventi previsto per il weekend dell’8 marzo, si può approfittare di alcune occasioni per farsi del bene – e fare del bene. La sera di venerdì 8, all’House of Rock di Rimini, è in programma “Rock is a Woman”, lunga maratona rock in collaborazione con l’Associazione anti-violenza “Rompi il Silenzio”. Domenica 10 marzo, invece, è il giorno giusto per farsi belle con una messa in piega: dalle ore 9.30 alle ore 18.30, nell’ambito dell’iniziativa “Una Piega per lo IOR”, alcuni parrucchieri del territorio si prenderanno cura del look di chiunque vorrà partecipare, a fronte di un’offerta minima di 10 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno del Progetto Margherita dell’Istituto Oncologico Romagnolo, che fornisce gratuitamente parrucche oncologiche per le donne che affrontano l’effetto collaterale più riconoscibile delle terapie: la calvizie. Si tratta di un’attività molto importante, che mira a difendere bellezza, femminilità e identità delle pazienti colpite dalla malattia. Vale la pena, dunque, aspettare domenica per prendere appuntamento dal parrucchiere e recarsi negli spazi di via Nabucco 70 a Rimini, dove sorgono i laboratori di Formart – Obiettivo Bellezza, partner dell’iniziativa benefica. A sostegno del medesimo progetto è prevista anche la distribuzione di mimose solidali, in varie piazze della città, per l’intera giornata di venerdì 8 marzo.