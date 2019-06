Rimini, 22 giugno 2019 - "Porteremo Al Meni a New York per il centenario della nascita di Fellini". E' più di una promessa, quella fatta stamattina dal pluristellato chef Massimo Bottura, che ha aperto la nuova edizione del circo dei cuochi da lui ideato. Per il cuoco dell'Osteria Francescana di Modena "Al Meni è diventato una grande famiglia, dove diamo spazio ai contadini, ai pescatori, a tutti i giovani cuochi dal mondo che vengono qui ad assaggiare e interpretare i prodotti della nostra regione".

E questa famiglia, presto, volerà a New York. Bottura aveva lanciato l'idea già l'anno scorso. "Stiamo cercando i fondi, c'è tanta gente che crede in questo progetto. New York amplificherà in tutto il mondo l'evento, quindi è fondamentale portare là Al Meni. E lo faremo".

La kermesse dedicata all'enogastronomia capitanata dal Bottura ogni anno chiama a raccolta 24 talenti della cucina, fra showcooking e piatti stellati a prezzi da street food. Oggi e domani, sul lungomare si potranno dunque degustare e acquistare i migliori prodotti del territorio, mentre un salone a cielo aperto di creatività e manualità ospiterà i migliori artigiani. E poi la festa in spiaggia del sabato sera e il pic nic stellato della domenica mattina. Il tutto all'insegna del plastic free.