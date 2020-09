Rimini, 9 settembre 2020 - Ventiquattro cuochi d’eccezione, riuniti sotto un tendone da circo di felliniana memoria e guidati dalla superstar degli chef Massimo Bottura: è questa la formula che, negli anni, ha sancito la fortuna di Al Mèni (in dialetto romagnolo, ‘con le mani’, dal titolo di una poesia di Tonino Guerra), evento enogastronomico divenuto un vero e proprio ‘must’ dell’estate riminese. Quest’anno, il circo 8 e ½ dei sapori si insedierà non sul lungomare – com’è avvenuto fin dalla prima edizione della kermesse – ma nel cuore della città di Rimini, in Piazza Cavour e nel vicino giardino delle Mimose. Entrambe le location saranno trasformate dalle suggestioni felliniane, nell’anno del centenario dalla nascita del Maestro del cinema.



Appuntamento dal 25 al 27 settembre, dunque, per una grande celebrazione della cucina italiana e dei prodotti dell’Emilia Romagna, nel clima spontaneo di una festa di strada. Protagoniste saranno, ancora una volta, ‘le mani’ dei ventiquattro cuochi, chiamati a esibirsi con i loro showcooking in due grandi cucine a vista: una fra i banchi di marmo della vecchia pescheria, l’altra nel circo che si alzerà nel Giardino delle Mimose.



Gli chef della settima edizione

Al Meni ha sempre puntato sui talenti più interessanti e freschi del panorama gastronomico internazionale e sui capisaldi della cucina regionale. Quest’anno, in particolare, si è scelto di raccontare l'Italia attraverso una visione della gastronomia contemporanea forgiata da interpreti della ristorazione d’autore molto diversi fra loro, ma in grado di indicarci in che direzione andrà la cucina italiana nei prossimi anni.



Ai fornelli del circo 8 e ½ partiamo da Marco Ambrosino, uno chef che ha fatto della sua idea di Mediterraneo una bandiera inconfondibile, passando per Stella Shi che, italianissima, distilla le sue origini in una interpretazione contemporanea degli ingredienti migliori. La canadese Jessica Rosval, emiliana di adozione, è la chef che guida Casa Maria Luigia mescolando la sua cultura di origine e i migliori ingredienti italiani. Giuseppe Rambaldi sta rivoluzionando il Piemonte con una cucina ‘neoclassica’, poggiata sulle reminiscenze anni 80, con un piede in Emilia e un occhio alla storia dei Savoia. Chiara Pavan è una delle figure di riferimento della cucina italiana contemporanea: nel silenzio di Mazzorbo, nella laguna veneziana, ha tracciato una linea che gioca sulle note più profonde della nostra tradizione, reimpostandone le preparazioni dalle basi. Non potevano mancare la reinterpretazione plasmata da Sarah Cicolini a Roma e la creatività libera di Ziantoni, forte di importanti esperienze in Italia e all'estero. Troppo poco si parla della Liguria e dei suoi prodotti: ecco, allora, Giorgio Servetto, interprete eccellente di un territorio sospeso fra mare e montagna. Appena rientrato in Italia, Lorenzo Lunghi mostrerà come gli anni in Francia abbiano influenzato la sua sensibilità. Giuliano Baldessarri giocherà con i migliori prodotti della penisola. Antonio Zaccardi, dopo anni accanto a Enrico Crippa, ha inaugurato una nuova stagione nella sua terra natia, la Puglia, alla ricerca di una linea di cucina fresca e moderna. Chiude la dozzina dei talenti ‘la triade del Giglio’: i giovani Rullo, Stefanini e Terigi non sono secondi a nessuno per personalità e impostazione di cucina.



Portabandiera della cucina regionale, fra gli storici banchi della vecchia pescheria, saranno i romagnoli Gianluca Gorini (1 stella Michelin al suo ristorante DaGorini, a San Piero in Bagno) e Stefano Ciotti. Tornerà Takahiko Kondo, braccio destro di Bottura all’Osteria Francescana. Ci saranno, poi, gli interpreti della classicità, come Claudio Di Bernardo (Grand Hotel di Rimini) ed Emilio Barbieri (ristorante Anna di Ponte Alto, Modena). Ma non solo: la visione creativa dello stellato Mariano Guardianelli e la rigorosa espressione di Luigi Sartini saranno abbinate alle proposte dei migliori vini della nostra regione. Poi ci saranno le visioni di mare di Omar Casali (Marè di Cesenatico) e Dario Picchiotti e la precisione stilistica di Gianluca Esposito. Il viaggio si concluderà con una panoramica sulla ‘bassa’, che abbraccia le province di Ferrara e Ravenna: Alessio Malaguti dell’antica Trattoria La Rosa e Daniele Baruzzi esprimono l’essenza di questa terra, considerata la mezzaluna fertile della gastronomia italiana, fra il Po e l'Adriatico.

Lo street food stellato

Fra piazza Cavour e il Giardino delle Mimose il protagonista sarà lo street food stellato, a cura dei sous chef di Osteria Francescana Davide e Taka, dello chef di Franceschetta58 Francesco Vincenzi e dello chef del Quartopiano restaurant di Rimini Silver Succi: dal fritto ai panini, l'importante è che sia da passeggio.

Ad arricchire il programma, la presenza ad Al Meni degli chef stellati protagonisti del racconto di questi anni di Rimini Street Food, il programma televisivo trasmesso da Food Network: Riccardo Monco di Enoteca Pinchiorri, Franco Pepe di Pepe in grani, Alessandro Roscioli di Roscioli Roma, Moreno Cedroni della Madonnina del Pescatore di Senigallia, Alessandro Negrini di Aimo e Nadia Milano e Max Mascia del San Domenico di Imola saranno a Rimini per una jam session a sorpresa. Anche i pescatori riminesi saranno in piazza Cavour con i loro piatti a base di fritto di pesce e gli appetitosi spiedini di gamberi e calamari.

Il mercato di Al Meni e il labstore speciale Matrioska

Piazza Cavour farà da sfondo all’itinerario fra le eccellenze gastronomiche emiliano-romagnole. Al mercato di Al Meni si potranno acquistare, dunque, il Parmigiano Reggiano, i salumi di mora romagnola e le coppe piacentine, il culatello di Zibello, i grani antichi della Valmarecchia, miele, frutta, verdura, dolci, il tartufo di Sant’Agata Feltria, il riso del Delta e altri prodotti ortofrutticoli del territorio. Accanto al mercato di Al Meni, spazio a Matrioska, labstore itinerante dell’artigianato, del design e dei prodotti fatti a mano.