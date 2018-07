Riccione, 19 luglio 2018 -. Nell’arena accanto al Centro della Pesa, in viale Lazio, torna l’attesissimo Cinema in Giardino, con la presenza di diversi attori e registi. La prima parte del cartellone, che prevede undici proiezioni serali, si aprirà domani sera con il film Oh mio Dio! alla presenza del regista Giorgio Amato e dell’attrice protagonista Giulia Gualano con i quali alle 19,30 sarà possibile condividere l’aperitivo nel vicino Pepper.

Tra gli ospiti di luglio spiccano i registi Damiano e Fabio D’Innocenzio che, giovedì 26, presenteranno La Terra dell’abbastanza, vincitore, come miglior regista esordiente ai Nastri d’Argento 2018 e, martedì 31, i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi con il film Metti la nonna nel freezer.

Giovedì 19 si parte con “Oh mio Dio!”. La storia parte il giorno di Natale con la santa messa bruscamente interrotta da un uomo con una tunica rossa che asserisce di essere il figlio di Dio, sceso di nuovo in terra per rimproverare l’umanità, che ha disatteso il suo comandamento più importante: “Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi”. Da lì questa figura si aggirerà per la Roma del 2016 cercando i suoi apostoli, che troverà nei luoghi più disparati. Ogni cosa è ripresa da due cameraman che non si vedono mai, ma che documentano l’intera vicenda.

Cinema in giardino proseguirà sabato 21 con Montparnasse femminile singolare (Premio Camera d’Or come miglior opera prima al 70esimo Festival di Cannes e domenica con Wonder, pellicola emozionante. Da lunedì si susseguiranno Monster Family, che ruota attorno a una famiglia di buffi mostri con le voci di Max Gazzè e Carmen Consoli, Benedetta follia, esilarante commedia sull’amore nell’era delle chat, La terra dell’abbastanza e, ancora, The shape of water/La forma dell’acqua, film dell’anno vincitore di quattro premi Oscar. Poi Bobby, in memoria di Robert F. Kennedy nel 50esimo anniversario della scomparsa, Assassinio sull’Orient Express, dal giallo di Agatha Christie, Luis e gli alieni e Metti la nonna nel Freezer.

L’appuntamento con Cinema in Giardino, organizzato da Giometti Cinema con il comitato d’area Riccione Paese e Comune, è sempre alle 21,30 (costo del biglietto 5 euro, abbonamento per cinque visioni 20 euro). In caso di maltempo ci si trasferirà al Cinepalace ( 0541. 605176).