Prosegue a Riccione la rassegna Cinema d’autore, che il 28 alle 21e il 29 alle 20,30 proporrà Oltre la bufera film drammatico biografico su Don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta, ucciso fai fascisti nel 1924. In sala il regista Marco Cassini e il protagonista Stefano Muroni, che hanno già lavorato insieme per il corto sul terremoto La notte non fa più paura. Con loro Enrica Pintore e altri attori del cast.

Nell’ambito della stessa rassegna, Giometti Eventi ieri ha ospitato il regista Daniele Parisi, protagonista de L’ospite, commedia romantica tragicomica del fiorentino Duccio Chiarini, che al Festival di Locarno ha vinto il Premio Boccalino d’oro al “Miglior Film”.

“Il film parla delle difficoltà del rapporto di coppia e delle relazioni nella generazione che va dai trentacinque ai quarantenni, la difficoltà di formare una famiglia e mettere su radici, perché la società è più liquida _ racconta Parisi _. Il target è ampio perché abbiamo notato che il film colpisce anche la generazione dei genitori, che sembrano un po’responsabili dell’aver tralasciato delle cose e di aver tramandato una visione del mondo che è cambiata. Particolare del film è il suo tono pacato e la tendenza al realismo”.

Nel futuro di Parisi altri progetti cinematografici, ancora top secret. L’attore intanto si proietta sul teatro.

“Sto preparando la Trilogia, che debutterà in gennaio al Teatro della Tosse di Genova e che poi girerà in Italia Centrale. Si tratta di tre serate, nelle quali sarà presentato Ab hoc et ab hac e Inviloop, mentre nella terza presenterò il nuovo spettacolo, intitolato Aplomb. Nel frattempo ho pubblicato un libro, Abbasso Daniele Parisi ( Editore Alter Erebus) che è una raccolta dei miei quattro spettacoli”.

L’attore non nasconde la sua passione per la riviera romagnola. “Ogni volta che vengo qui _ confessa _ sono felice, perché questa terra mi riporta alla mia infanzia. Da bambino venivo sempre qui con i miei genitori. Ricordo la meravigliosa Italia degli anni Novanta, andavamo sul lungomare di Cattolica dove organizzavano le visioni della partite della nazionale ai mondiali di calcio. Poi venivo a Rimini e a Riccione, dove l’ultima volte ho presentato il film Orecchie. Credo che questa città mi porti fortuna”. Nives Concolino