Cattolica (Rimini), 6 agosto 2019 - Tornano gli appuntamenti di Dinner in the sky, il ristorante tra le nuvole per chi vuole provare il brivido di mangiare e brindare ad alta quota. Il format ideato da David Ghysels e famoso in tutto il mondo (Las Vegas, Dubai, Bruxelles, Londra alcune delle città internazionali che lo hanno ospitato), dopo la tappa estiva a San Benedetto del Tronto, farà rotta nuovamente a Cattolica (foto), in provincia di Rimini, località che lo scorso aprile aveva ospitato l’evento inaugurale.

Nella città rivierasca ‘Dinner in the sky’ sarà presente da giovedì 8 agosto a domenica 25 nella spiaggia libera antistante l’Acquario di Cattolica. I commensali potranno ‘volare’ in cielo per gustare cene, apericene (dalle 19.30) e afterdinner con dj-set (dalle 22.15) con i piedi che penzolano nel vuoto (video) e il vento che accarezza i capelli. Dopo Cattolica, il ristorante sospeso si sposterà a Napoli, dove verrà realizzato uno spot televisivo per conto di una nota azienda italiana. Quindi toccherà a Carmagnola (in provincia di Torino) dal 27 al 29 settembre, nell’ambito della ‘Festa di San Michele’. In programma pranzi, aperitivi, cene, brunch e degustazioni di cocktail. In programma anche una tappa nel Lazio (location e date saranno rivelate a breve).

Dinner in the Sky’ è una struttura sostenuta da una gru che ospita 22 commensali comodamente seduti intorno al tavolo e uno staff di 4 persone al suo centro: uno chef, due camerieri e un tecnico. L’evento può coinvolgere anche centinaia di partecipanti, grazie a un parterre con gazebo per intrattenere a terra gli ospiti mentre attendono il loro turno per salire a brindare. Le prime due date – quella di Cattolica e quella di San Benedetto – hanno richiamato commensali da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Migliaia le condivisioni sui social network e su YouTube. Proprio al mondo dei ‘social’ sarà dedicato uno degli eventi targati Dinner in the sky che si terranno ad agosto a Cattolica: la cena delle influencer.

Un'iniziativa che sarà promossa dalle sorelle Feleppa, le gemelle di Morrovalle (Macerata) ideatrici dell’omonimo brand di moda, considerate tra i talenti emergenti del fashion a livello mondiale. Francesca e Veronica Feleppa hanno deciso di riunire attorno al tavolo alcune delle più note influencer italiane: Anna Pennello, Pamela Camassa, Carlotta Scarlini, Veronica Bagnoli, Federica Beninca, Alessandra Golastra.

Un evento imperdibile, destinato sicuramente a spopolare sulle maggiori piattaforme social, portando visibilità all’intero territorio di Cattolica. Per informazioni e prenotazioni: 327.7370492 / info@dinnerinthesky.it

