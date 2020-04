Rimini, 8 aprile 2020 - Prima sospesa, poi riaperta, poi di nuovo chiusa per le restrizioni anti-contagio. E' la mostra Fellini 100. Genio immortale, inaugurata lo scorso dicembre a Castel Sismondo per rendere omaggio al grande regista riminese per il centenario della nascita.

Una mostra, quella su Federico Fellini, che doveva approdare, dopo Rimini, anche a Roma, Los Angeles, Mosca, Berlino e in altre città del mondo, in attesa della realizzazione del museo a lui dedicato. L'esposizione purtroppo è chiusa al pubblico da inizio marzo, ma è stata creata una visita guidata virtuale attraverso il filmato pubblicato in queste ore su Youtube.

Ad accompagnare i visitatori è Marco Bertozzi, studioso di cinema e regista, uno dei curatori insieme ad Anna Villari della mostra ideata da Studio Azzurro. Una passeggiata virtuale tra i cimeli esposti nelle sale di Castel Sismondo: dai costumi di scena alle sceneggiature, dai manifesti alle lettere fino alla ricostruzione del Fulgor all'interno del castello. Il filmato è visibile su questo indirizzo